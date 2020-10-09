Пранкеры Вован и Лексус под видом Тихановской беседовали с парламентом Дании
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) под видом белорусского оппозиционера Светланы Тихановской приняли участие в онлайн-заседании датского парламента. Об этом они рассказали агентству РИА Новости.
Пранкеры подтвердили свою причастность к инциденту, произошедшему в парламенте Дании. Как сообщают СМИ, во вторник 6 октября на онлайн-заседании датского комитета по иностранным делам появился неизвестный, выдававший себя за белорусского оппозиционера и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Штаб Тихановской в начале встречи сообщил о проблемах с камерой, и политика не было на экране. Позже участники заседания прервали его, подозревая, что что-то пошло не так. Председатель датского комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд сказал, что обеспокоен возможностью злоупотребления участием посторонних в закрытой встрече.
Кузнецов и Столяров отказались раскрыть подробности инцидента до понедельника.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после в стране начались массовые акции против фальсификаций результатов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов заявили об отказе признать итоги выборов. Участники митингов требовали отставки Лукашенко.
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