Пранкеры Вован и Лексус под видом Тихановской беседовали с парламентом Дании

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) под видом белорусского оппозиционера Светланы Тихановской приняли участие в онлайн-заседании датского парламента. Об этом они рассказали агентству РИА Новости.

Пранкеры подтвердили свою причастность к инциденту, произошедшему в парламенте Дании. Как сообщают СМИ, во вторник 6 октября на онлайн-заседании датского комитета по иностранным делам появился неизвестный, выдававший себя за белорусского оппозиционера и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Штаб Тихановской в начале встречи сообщил о проблемах с камерой, и политика не было на экране. Позже участники заседания прервали его, подозревая, что что-то пошло не так. Председатель датского комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд сказал, что обеспокоен возможностью злоупотребления участием посторонних в закрытой встрече.

Кузнецов и Столяров отказались раскрыть подробности инцидента до понедельника.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после в стране начались массовые акции против фальсификаций результатов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Штабы оппозиционных кандидатов заявили об отказе признать итоги выборов. Участники митингов требовали отставки Лукашенко.

