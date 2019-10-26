Востоковед заявил о фатальном бездействии Дамаска против присутствия США

Войска Соединенных Штатов Америки вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на гостелевидение Сирии. Уточняется, что колонна движется под прикрытием вертолетов.

Уточнялось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планировал оставить 200 бойцов специального назначения в восточной Сирии. В Кремле присутствие американских солдат оценили, как нелегитимное.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров заявил в беседе с НСН о том, что сирийскому правительству нечего противопоставить действиям Вашингтона.

«Будут заявления, возмущение. На этом все закончится. Что еще они могут сделать? Ничего. Как американцы захотят, так и будет. Они ушли, уступили инициативу, а потом кто-то подумал, и они вернулись, чтобы контролировать часть территории. Так что ожидать перемен в Сирии не стоит», - считает эксперт.

Ранее Семён Багдасаров в эфире НСН отметил, что Россия должна определиться, за кого она в Сирии.

