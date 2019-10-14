Востоковед: Россия должна определиться, за кого она в Сирии
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН отметил желание России усидеть на «24 стульях».
Правительство Сирии направит государственные войска на север страны, в местность, где Турция проводит военную операцию против сирийских курдов, пишет САНА. Решение направлено на противостояние «турецкой агрессии».
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН предложил перенести военные действия на территорию Турции.
«Наконец-то Дамаск понял, что он должен что-то делать. Очень важно, что средства противовоздушной обороны начали работать против турецкой авиации. Сирийскому правительству надо еще вспомнить, что в 1939 году Франция незаконно передала часть исторической Сирии Турции. Это, в том числе, порт Александретта (ныне Искендерун) – это святой град для всех христиан святой Антиохии, где впервые прозвучало имя «Христос». Объединившись всем сирийцам - курдам, арабам, армянам, христианам и так далее, у которых есть общий враг, нужно дать отпор. А если потребуется, то и перенести боевые действия на территорию Турции», - заключил востоковед.
Востоковед отметил затяжной характер конфликта между двумя странами и вмешательство Турции во внутриполитические процессы Сирии.
«Война между Сирией и Турцией идет давно. Мы как-то деликатно забываем, что гражданская война в значительной степени была спровоцирована с подачи Эрдогана в 2011 году. Который хотел заменить команду на своих "Братьев-мусульман" (группировка, запрещенная на территории РФ - прим.НСН). Эрдоган давно ведет войну против Сирии, он оккупировал значительную часть сирийской территории – Аль-Баб, Идлиб и так далее. Это Турция поддерживает исламское государство, Нусру (группировка «Джебхат ан-Нусра» запрещена в РФ), которая воюет против нас [России] в том числе. Это он использует отряды исламского движение Узбекистана, восточного движения Туркестана. Война идет давно», - пояснил собеседник.
Багдасаров призвал российское правительство занять чью-то сторону в данном конфликте.
«[Одновременное поддержание взаимоотношений с правительством Турции и Сирии] - это желание России усидеть сразу на двух, трех, даже на 24 стульях. Пускай российские начальники уже определяются наконец [на чьей они стороне]», - сказал Багдасаров.
Предполагается, что в ближайшие два дня сирийские официальные войска войдут в города Манбиджи и Кобани.
Ранее НСН сообщала, что Россию обвинили в ударах по четырем сирийским больницам. С таким заявлением выступила американская газета The New York Times.
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