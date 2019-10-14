Востоковед: Россия должна определиться, за кого она в Сирии

Востоковед отметил затяжной характер конфликта между двумя странами и вмешательство Турции во внутриполитические процессы Сирии.

«Война между Сирией и Турцией идет давно. Мы как-то деликатно забываем, что гражданская война в значительной степени была спровоцирована с подачи Эрдогана в 2011 году. Который хотел заменить команду на своих "Братьев-мусульман" (группировка, запрещенная на территории РФ - прим.НСН). Эрдоган давно ведет войну против Сирии, он оккупировал значительную часть сирийской территории – Аль-Баб, Идлиб и так далее. Это Турция поддерживает исламское государство, Нусру (группировка «Джебхат ан-Нусра» запрещена в РФ), которая воюет против нас [России] в том числе. Это он использует отряды исламского движение Узбекистана, восточного движения Туркестана. Война идет давно», - пояснил собеседник.

Багдасаров призвал российское правительство занять чью-то сторону в данном конфликте.

«[Одновременное поддержание взаимоотношений с правительством Турции и Сирии] - это желание России усидеть сразу на двух, трех, даже на 24 стульях. Пускай российские начальники уже определяются наконец [на чьей они стороне]», - сказал Багдасаров.

Предполагается, что в ближайшие два дня сирийские официальные войска войдут в города Манбиджи и Кобани.

Ранее НСН сообщала, что Россию обвинили в ударах по четырем сирийским больницам. С таким заявлением выступила американская газета The New York Times.

