Иран: Тегеран и Вашингтон не подписали соглашение по вине США

Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде не был подписан из-за действий США, сообщил в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах

По его словам, когда до подписания меморандума оставалось немного времени, то иранская делегация «столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью [американских визави]».

Дипломат отметил, Иран вел переговоры с США добросовестно и отправил в Исламабад «представителей высочайшего за последние 47 лет уровня».

Американский лидер Дональд Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
