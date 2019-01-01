Востоковед: В Сирии мы имеем дело со сложной игрой Турции и России
Востоковед рассказал НСН, как будут развиваться российско-турецкие отношения после оказания военной поддержки Анкарой сирийским боевикам.
Анкара нaрaщивaет постaвки вооружения формировaниям сирийской оппозиции, которые выступaют против поддерживaемой РФ aрмии Сирии. Об этом в воскресенье сообщaет aгентство Reuters со ссылкой нa источники в сирийской оппозиции.
По их дaнным, Турция принялa это решение после неудaчных попыток убедить РФ в ходе встреч совместной контaктной группы остaновить эскaлaцию нaпряженности в регионе. Министры обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу несколько дней назад обсуждали по телефону меры по снижению напряженности в сирийском Идлибе, пишет RT. Кaк укaзaли в оппозиционных сирийских кругaх, нaступление сирийской aрмии провоцирует приток беженцев в Турцию.
Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев рассказал НСН, почему Турция не заинтересована в разгроме сирийских боевиков в Идлибе.
«Мы имеем дело со сложной игрой, в которой, с одной стороны, Турция заинтересована в сохранении Идлиба, который контролирует террористическая группировка «Хайат Тахрир аль-Шам» (джихадистский альянс, связанный с международной террористической организацией «Аль-Каида», запрещенной в РФ), несмотря на то, что Турция не оказывает решающего влияния на повстанцев. Турция не заинтересована в том, чтобы «идлибский котел» был ликвидирован, потому что за время сирийского конфликта в страну прибыло 200 тысяч беженцев. Турция хочет оставить за собой контроль в части Сирии, чтобы вытеснить туда прибывших беженцев.
С другой стороны, сирийская армия при поддержке ВКС РФ стремится решить вопрос с Идлибом в свою пользу. Не думаю, что стоит задача полностью зачистить боевиков. В Идлибе порядка 2 млн человек. Но, полагаю, есть локальная задача оттеснить повстанцев и открыть трассу, связывающую с Алеппо. Напомню, в соответствии с астанинскими соглашениями, повстанцы на условии создания безопасной для них территории покидали районы Сирии и укрывались именно в Идлибе», - отметил эксперт.
Гумер Исаев разъяснил возникновение недавнего фактора роста напряженности в российских-турецких отношениях, который повлиял на ход конфликта в Сирии.
«Очевидный факт, что протурецкие силы поддержали сирийскую оппозицию, поставив ей противоракетные комплексы «Корнет», кстати, российского производства, которые изменили ход сражения и позволили отбить повстанцам часть ключевых, принципиально важных территорий. Ситуация фактически вернулась на позиции, которые были до 6 мая», - уточнил востоковед.
Эксперт считает, что отношения Турции и России включают не только их действия в Сирии, но и другую международную проблематику, которая обязывает страны к мирным договоренностям.
«К счастью, Россия и Турция не воюют напрямую. Воюют повстанцы и сирийские войска, которых поддерживают обе стороны. Есть еще вопросы поставок российских С-400 Анкаре, «Турецкого потока», турецкой атомной станции в Аккуе, огромного торгового оборота между странами, отношений с общим другом-врагом США.
Сирийский кейс – одна из составных российско-турецких отношений, который на протяжении всего сирийского конфликта не мешает нашим странам договариваться и согласовывать свои позиции», - заявил Гумер Исаев.
Ранее Исаев рассказал НСН, почему Анкара не отрекается от покупки российских С-400 несмотря на призывы Вашингтона.
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