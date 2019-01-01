Две недели на торги. США дали Турции последний шанс не покупать С-400

«Эрдоган и турецкие официальные лица постоянно говорят, что С-400 важен для Турции не только потому, что она хочет получить систему ПВО, а потому что Россия обещала предоставить технологии. То есть возможность производства С-400 на территории Турции. Это важно для Анкары. Как амбициозная региональная держава, она хотела бы сама производить оружие, пусть и по чужим технологиям. Сейчас США заинтересованы в том, чтобы убедить Турцию отказаться от этих планов, в том числе при помощи таких "печенек" как F-35 – ключевой сейчас истребитель на Западе. Будут дискуссии и вокруг ракет Patriot. Однако противостояние с США – часть внутритурецкого популисткого дискурса, так что вряд ли тут будут какие-то изменения», - сказал он.

Примечательно, что 19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зaявил, что Москвa и Aнкaрa смогут зaпустить совместное производство системы ПВО С-500. Он тaкже зaверил, что зaкупки С-400 нaчнутся в срок.

Однако еще в декабре прошло года СМИ сообщили о планах Турции предоставить американским техническим экспертам возможность изучить российские комплексы С-400 после их закупки у Москвы. По данным источников Bloomberg, Турция таким образом надеялась уладить спор с Вашингтоном, возникший из-за отказа Анкары отменять покупку российских ЗРК, несмотря на призывы США.

Такие сообщения стали поводом для призывов из России отменить сделку с Турцией. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что России не стоит продавать оружие членам НАТО.