Две недели на торги. США дали Турции последний шанс не покупать С-400
Востоковед и депутат Госдумы рассказали НСН, почему Анкара не отрекается от покупки российских С-400 несмотря на призывы Вашингтона.
США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Иначе Анкару исключат из программы поставок американских истребителей F-35. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники в Госдепе. Отмечается, что это последняя отсрочка, которую Вашингтон решил дать Анкаре. Если же Турция не аннулирует закупку российских С-400, то ее не только лишат американских истребителей, но и накажут по линии НАТО, а также путем санкций, сообщили источники.
Вашингтон отказывается поставлять Турции F-35, так как считает их использование наряду с российскими системами риском утечки технологий. Кроме того, российские ЗРС не отвечают стандартам НАТО. Вместо С-400 США предлагают своему союзнику приобрести американские системы Patriot. Почему Турция предпочла российские системы вооружений, НСН рассказал руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.
«Эрдоган и турецкие официальные лица постоянно говорят, что С-400 важен для Турции не только потому, что она хочет получить систему ПВО, а потому что Россия обещала предоставить технологии. То есть возможность производства С-400 на территории Турции. Это важно для Анкары. Как амбициозная региональная держава, она хотела бы сама производить оружие, пусть и по чужим технологиям. Сейчас США заинтересованы в том, чтобы убедить Турцию отказаться от этих планов, в том числе при помощи таких "печенек" как F-35 – ключевой сейчас истребитель на Западе. Будут дискуссии и вокруг ракет Patriot. Однако противостояние с США – часть внутритурецкого популисткого дискурса, так что вряд ли тут будут какие-то изменения», - сказал он.
Примечательно, что 19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зaявил, что Москвa и Aнкaрa смогут зaпустить совместное производство системы ПВО С-500. Он тaкже зaверил, что зaкупки С-400 нaчнутся в срок.
Однако еще в декабре прошло года СМИ сообщили о планах Турции предоставить американским техническим экспертам возможность изучить российские комплексы С-400 после их закупки у Москвы. По данным источников Bloomberg, Турция таким образом надеялась уладить спор с Вашингтоном, возникший из-за отказа Анкары отменять покупку российских ЗРК, несмотря на призывы США.
Такие сообщения стали поводом для призывов из России отменить сделку с Турцией. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что России не стоит продавать оружие членам НАТО.
«Я абсолютно уверен, что в контракте прописаны условия, что не имеют права передавать технологии, давать возможность изучить их третьей стороне. Но для нас это должно быть сигналом, что странам, которые являются членами НАТО, продавать вооружение ни в коем случае нельзя. Даже если у нас временно существует определенная в этом потребность, необходимость или какие-то призрачные надежды на сотрудничество в дальнейшей перспективе. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит», — сказал депутат.
Напомним, что в августе прошлого глава Пентагона Джеймс Мэттис от имени США порекомендовал Турции не покупать С-400 у России. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешение на покупку российских ЗРК.
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