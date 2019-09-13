В Совфеде отреагировали на слова Лаврова об окончании войны в Сирии

По его словам, население Сирии все больше понимает, что вооруженным путем свои политические проблемы решать не стоит.

«По мере того, как идет вперед Астанинский процесс, который предусматривает политические реформы, выработку либо изменений в конституции, либо новой конституции, формирование правительства национального единства и проведение свободных демократических выборов. По мере того, как этот процесс, пусть и не без труда, но идет вперед, естественно, настроение в гражданском обществе в Сирии в пользу того, чтобы вооруженным путем решать политические проблемы, начинает сходить на нет. Именно так я просматриваю оценку российской стороны, которая изложена министром иностранных дел. Это общая оценка ситуации в стране и думаю, что в дальнейшем именно эта оценка будет определять все наши действия на сирийском направлении», — заявил сенатор.

Напомним, что под Астанинским процессом понимаются переговоры по инициативе РФ, Ирана и Турции в столице Казахстана. Первый раунд таких переговоров прошел в январе 2017 года, а последний, тринадцатый, в начале августа 2019 года. Следующая встреча высокого уровня по Сирии запланирована на октябрь.

