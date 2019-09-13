В Совфеде отреагировали на слова Лаврова об окончании войны в Сирии
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам рассказал НСН, почему сирийский конфликт сходит на нет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии завершилась, и страна постепенно возвращается к мирной жизни. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд». Глава МИД РФ добавил, что сохраняется напряженность в отдельных районах Сирии, неподконтрольных Дамаску: в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв пояснил в эфире НСН заявление Сергея Лаврова (слушайте аудио).
«Существенное сокращение [военного контингента РФ в Сирии] уже произошло, еще в 2017 году, когда было констатировано, что ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) разгромлен, остались отдельные очаги. Сейчас они в основном сосредоточены в районе провинции Идлиб. Я думаю, что заявление Лаврова касается не только темы террористических группировок, все-таки в Сирии шла гражданская война, это очевидно. Вооруженная оппозиция, которая не соотносилась и не считала себя частью этих террористических группировок, пыталась насильственным образом сменить в стране власть. Эта история тоже сейчас сходит на нет», — отметил сенатор.
По его словам, население Сирии все больше понимает, что вооруженным путем свои политические проблемы решать не стоит.
«По мере того, как идет вперед Астанинский процесс, который предусматривает политические реформы, выработку либо изменений в конституции, либо новой конституции, формирование правительства национального единства и проведение свободных демократических выборов. По мере того, как этот процесс, пусть и не без труда, но идет вперед, естественно, настроение в гражданском обществе в Сирии в пользу того, чтобы вооруженным путем решать политические проблемы, начинает сходить на нет. Именно так я просматриваю оценку российской стороны, которая изложена министром иностранных дел. Это общая оценка ситуации в стране и думаю, что в дальнейшем именно эта оценка будет определять все наши действия на сирийском направлении», — заявил сенатор.
Напомним, что под Астанинским процессом понимаются переговоры по инициативе РФ, Ирана и Турции в столице Казахстана. Первый раунд таких переговоров прошел в январе 2017 года, а последний, тринадцатый, в начале августа 2019 года. Следующая встреча высокого уровня по Сирии запланирована на октябрь.
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