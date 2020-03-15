Востоковед: Совместное патрулирование Идлиба не выход для России и Турции

После провокаций террористов в ходе осуществления совместного российско-турецкого патрулирования в сирийской провинции Идлиб Турции дали дополнительное время на нейтрализацию бандформирований на трассе М4, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», — заявили в ведомстве.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко в эфире НСН проанализировал инцидент с радикалами в Идлибе, из-за которого совместному российско-турецкому патрулю пришлось сокращать маршрут.

«Совместное патрулирование – это не решение вопроса в Идлибе. Турции от России и Росси от Турции деваться некуда, поэтому они будут договариваться. Так называемые «радикалы», «боевики» - это люди, близкие Турции, и турки их сдавать не будут. Я помню, какое умиротворение было после встречи Путина (Владимира, президента России – прим. НСН) и Эрдогана (Реджепа Тайипа, президента Турции – прим. НСН). Но на самом деле интересы не изменились – Турция по-прежнему против Асада (Башара, президента – прим. НСН) в Сирии, Россия – за. Это было, есть и будет. Разные интересы, разные позиции, поэтому раздувать из такого положения дел обострение конфликта бессмысленно. Мы увидим еще это много раз», - заявил востоковед.

Напомним, операция по совместному, российско-турецкому, патрулированию проходит в рамках достигнутых между президентами России и Турции договоренностями. Встреча лидеров по проблеме урегулирования конфликта в Идлибе состоялась в Москве 5 марта.