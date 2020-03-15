Востоковед: Совместное патрулирование Идлиба не выход для России и Турции
Политолог Алексей Малашенко в эфире НСН прояснил взаимодействие российской и турецкой сторон при совместном патрулировании сирийской провинции Идлиб.
После провокаций террористов в ходе осуществления совместного российско-турецкого патрулирования в сирийской провинции Идлиб Турции дали дополнительное время на нейтрализацию бандформирований на трассе М4, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», — заявили в ведомстве.
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко в эфире НСН проанализировал инцидент с радикалами в Идлибе, из-за которого совместному российско-турецкому патрулю пришлось сокращать маршрут.
«Совместное патрулирование – это не решение вопроса в Идлибе. Турции от России и Росси от Турции деваться некуда, поэтому они будут договариваться. Так называемые «радикалы», «боевики» - это люди, близкие Турции, и турки их сдавать не будут. Я помню, какое умиротворение было после встречи Путина (Владимира, президента России – прим. НСН) и Эрдогана (Реджепа Тайипа, президента Турции – прим. НСН). Но на самом деле интересы не изменились – Турция по-прежнему против Асада (Башара, президента – прим. НСН) в Сирии, Россия – за. Это было, есть и будет. Разные интересы, разные позиции, поэтому раздувать из такого положения дел обострение конфликта бессмысленно. Мы увидим еще это много раз», - заявил востоковед.
Напомним, операция по совместному, российско-турецкому, патрулированию проходит в рамках достигнутых между президентами России и Турции договоренностями. Встреча лидеров по проблеме урегулирования конфликта в Идлибе состоялась в Москве 5 марта.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН подчеркнул, что уже неоднократно обсуждались результаты встречи Путина и Эрдогана в Москве, меморандум, который был подписан. Андрей Чупрыгин обратил внимание на то, что задача Реджепа Тайипа Эрдогана никуда не делась, как и цели, которые он перед собой ставит.
«Он хотел откусить кусок Сирии в виде Идлибской зоны – это никуда и не делось. Договорённости с Владимиром Путиным носят ситуативный характер, для Эрдогана, по крайней мере. И никто не обещал, что после заключения перемирия турецкий лидер сядет за стол переговоров и начнёт договариваться о том, как вывести войска из Сирии. Такого не будет, я в этом не сомневаюсь. Отсюда и все эти истории», - заключил эксперт.
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