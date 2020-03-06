Почему Эрдоган будет соблюдать перемирие в Сирии

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил, что договорённости в Москве помогли Эрдогану выйти из сложного положения. Ранее он говорил, что турецкий лидер оказался буквально «загнан в угол». Во-первых, Эрдоган не сдержал обещание перед турками по вопросу беженцев из Сирии. Во-вторых, наступление сирийской армии позволило довольно быстро отрезать приличную территорию в зоне деэскалации, а при военном ответе Турция потеряла слишком много людей, отметил Чупрыгин.

«Эрдогану нужно было выйти из этой ситуации с сохранением лица, что, собственно, и произошло. Обратите внимание, что заявления Путина и Эрдогана несколько отличались по тональности и содержанию. Путин объявил о достижении перемирия и дальнейших шагах, а Эрдоган сказал, что Турция оставляет за собой право жёстко отреагировать на любые провокации со стороны сирийских вооружённых сил. Уверяю вас, это было сказано для внутреннего, турецкого потребления, чтобы никто не подумал, что Эрдоган потерял хватку и сдался. Он постарался обыграть эти договорённости как достигнутые Турцией с позиции силы», - отметил эксперт.

По словам Чупрыгина, перемирие пока устраивает Эрдогана и может быть полезно Дамаску, однако в конфликте есть и другие участники, поведение которых не столь предсказуемо.

«Думаю, что Эрдоган будет соблюдать перемирие, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. У него есть несколько ходов, которые позволяют ему не предпринимать военные действия. В частности, это заявление, что есть несколько дней для согласования между Минобороны шестикилометровой зоны у трассы М4. И аж до 15 марта продлится подготовка к совместному патрулированию в районе Саракеба. Это даёт временной лаг. Думаю, по крайней мере, до 15 марта Турция не будет нарушать перемирие.

Но речь там не только об Эрдогане идёт, а обо всех участниках процесса. Их несколько: помимо Турции, это Россия, Сирия, иранские прокси, «Хезболла», и отряды, которые кто-то называет оппозицией, а кто-то – джихадистами и террористами. Правительство в Дамаске, очевидно, имеет свои соображения по этому поводу [по поводу перемирия – прим. НСН]. Для Дамаска это сейчас хорошее решение: есть время перегруппироваться, восполнить потери и так далее. А вот как будут себя вести иранские «прокси», мне сказать трудно. «Хезболла» и курды под шумок боевых действий в Идлибской зоне уже решительно заявили, что изготовились к освобождению Африна – дескать, осталось только проконсультироваться с Дамаском и Москвой. Там есть много факторов, которые могут вмешаться и создать напряжённую обстановку», - описал расклад сил Чупрыгин.

Буквально в часы переговоров Путина и Эрдогана на севере Сирии продолжались боевые действия. По данным агентства Anadolu, при обстреле со стороны сил Башара Асада турки потеряли двух военных убитыми и трёх – ранеными. В ответ Минобороны Турции объявило о «нейтрализации» 21 солдата армии Сирии.

