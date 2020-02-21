«Телефонная война» за сирийский Идлиб

Слово «война» для определения ситуации в сирийской провинции Идлиб президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган применил в заявлении, которое распространила телекомпания CNN Turk. Накануне, 20 февраля, стало известно, что войска сирийской оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали новую операцию на юго-востоке от Идлиба и прорвали оборону сирийской армии. По словам Эрдогана, были убиты около 150 сирийских военнослужащих, уничтожены 12 танков, три бронемашины, 14 гаубиц, принадлежащих армии Асада. Сирийское командование обратилось за помощью к российским военным, и бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по позициям протурецких боевиков, позволив сирийским войскам отбить нападение. Ситуация обострилась после гибели турецких военных в Идлибе из-за артобстрела правительственных войск Сирии.



В своем заявлении Реджеп Эрдоган анонсировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его итогам Анкара определится с дальнейшими действиями в Идлибе, - заявил президент Турции. На момент подготовки материала сообщений о каких-либо решениях по итогам уже состоявшейся беседы не поступало. Известно, однако, что незадолго до разговора с Эрдоганом Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. «Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба в контексте телефонного разговора президентов России и Турции», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пространные и тревожные заявления турецкого лидера, в частности, о сотнях тысяч беженцев, опровергли российские военные. Глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками, не соответствует действительности. Напротив, все основные транспортные артерии на севере провинции Идлиб на протяжении последних нескольких недель функционируют в обычном режиме, что и позволило осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск, - указал глава ЦПВС, слова которого приводит пресс-служба Минобороны. Он призвал турецкую сторону принять все меры для обеспечения безопасного выхода жителей восточных и южных районов провинции Идлиб в районы, подконтрольные сирийскому правительству.

