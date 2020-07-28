В Совфеде оправдали запрет статьи Путина в Китае

В Китае заблокировали программную статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

Как пишет портал Finanz.ru, еще 20 июня на китайской версии сайта Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»), был опубликован перевод статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой российский лидер пытается оправдать подписание пакта Молотова-Риббентропа, обосновать присоединение стран Балтии к СССР и возложить на руководство Польши ответственность за нападении Гитлера на страну. Тогда же он был заблокирован в Китае.

По данным сервиса WebSitePulse, перевод статьи Путина доступен только в Гонконге, где не действует китайская интернет-цензура.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН не увидел противоречия между запретом статьи российского президента в Китае и партнерскими отношениями между Москвой и Пекином.