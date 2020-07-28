В Совфеде оправдали запрет статьи Путина в Китае
Сенатор и китаист в эфире НСН рассказали, с чем может быть связан запрет Пекином статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
В Китае заблокировали программную статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Как пишет портал Finanz.ru, еще 20 июня на китайской версии сайта Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»), был опубликован перевод статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой российский лидер пытается оправдать подписание пакта Молотова-Риббентропа, обосновать присоединение стран Балтии к СССР и возложить на руководство Польши ответственность за нападении Гитлера на страну. Тогда же он был заблокирован в Китае.
По данным сервиса WebSitePulse, перевод статьи Путина доступен только в Гонконге, где не действует китайская интернет-цензура.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН не увидел противоречия между запретом статьи российского президента в Китае и партнерскими отношениями между Москвой и Пекином.
«Каждая страна исходит из своих интересов. Когда мы говорим о том, что Китай – это наш сосед, страна, с которой у нас есть всеобъемлющее стратегическое партнерство, это правда. Но не будем забывать, что политический строй в Китае и в России разный. В Китае по-своему трактуют события второй мировой войны. Оно отличается от того, к которому мы привыкли. Поскольку в этой стране система по существу однопартийная, и она считает себя продолжателем учения марксизма, поэтому не все, что у нас выпускается, издается, там популяризируется. Как любое суверенное государство, они не обязаны это делать», - отметил Климов.
По его мнению, омрачить российско-китайские отношения этот казус не сможет. «Хочу напомнить, китайские военнослужащие участвовали в нашем параде. Там был очень высокопоставленный китайский военный чиновник, который с этой делегацией и прибыл. Поэтому давайте не будем выискивать темы, которые могут омрачить наши отношения, а будем понимать, что мир разнообразен. Но это не значит, что мы должны отказываться от собственного взгляда на историю, собственных взглядов на современность», - добавил сенатор.
В свою очередь глава Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский назвал НСН возможную причину блокировки.
«Здесь другое видение того, как начиналась вторая мировая война. Концепция китайцев в том, что война началась отнюдь не в сентябре 1939 года, а существенно раньше. Там несколько концепций. Одна - когда Япония вторгалась на территорию северо-восточного Китая и образовала государство Маньчжоу-го. Это 1933 год. А вторая концепция – когда с территории Маньчжоу-го в сентябре 1937 года произошло нападение на Китай инцидентом у моста Лугоу, это под Пекином. Концепция Китая – что мировая война началась не в 1939 году, а несколько раньше, в 1933 или 1937 году. Где-то здесь надо искать причины. А в 1939 году по китайской версии истории мировая война уже шла полным ходом на территории Китая, куда вторглись японские войска», - объяснил востоковед.
Он признает, что учитывая статус автора статьи, ее запрет все равно выглядит неоднозначно. «Ситуация такая… Видимо, решение было принято на самом верху», – предположил собеседник НСН.
Напомним, статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была первоначально опубликована на английском языке в американском издании The National Interest 18 июня. 19 июня русский текст появился на сайте Кремля.
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