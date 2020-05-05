Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда дана за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике, сообщает посольство РФ в КНДР в Facebook.
Медаль была передана послом России Александром Мацегорой северокорейскому министру иностранных дел Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ, сообщает Ura.ru. Во время короткой беседы дипломаты подтвердили свои намерения продолжать укреплять и развивать сотрудничество, а также продолжать реализовывать достигнутые главами двух государств соглашения во Владивостоке в апреле 2019 года.
Ранее глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в интервью НСН объяснил природу слухов о плохом самочувствии северокорейского лидера и дал прогноз на развитие политической ситуации в стране.
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