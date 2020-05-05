Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

Медаль была передана послом России Александром Мацегорой северокорейскому министру иностранных дел Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ, сообщает Ura.ru. Во время короткой беседы дипломаты подтвердили свои намерения продолжать укреплять и развивать сотрудничество, а также продолжать реализовывать достигнутые главами двух государств соглашения во Владивостоке в апреле 2019 года.

Ранее глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в интервью НСН объяснил природу слухов о плохом самочувствии северокорейского лидера и дал прогноз на развитие политической ситуации в стране.



