Сохранил лицо? Эрдоган и Путин согласовали прекращение огня в Сирии

Президент России, в частности, объявил о согласовании совместного документа по урегулированию в Сирии. По его мнению, эти договорённости станут основой для разрешения ситуации в Идлибе, где сирийские правительственные войска в последние дни обменивались ударами с вооружённой оппозицией, поддерживаемой Турцией. Пока шли переговоры в Москве, боевые действия на севере Сирии продолжались: войска Башара Асада отбивали атаки боевиков у стратегически важного города Саракеб, передает РИА Новости. Позже Путин пообещал, что проинформирует президента Сирии о результатах переговоров с Эрдоганом.

Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что Анкара оставила за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии. Именно их турецкие военные считают своей главной целью. Кроме того, стало известно о приглашении Путина в Турцию в связи со столетием установления дипломатических отношений.

О том, что в Москве может быть согласован режим прекращения огня, на пресс-конференции НСН ранее говорил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин во время выступления. По его оценке, турецкая армия увязла в Идлибе, и в условиях внутриполитического давления в Турции не сдержавший обещания по проблеме беженцев Эрдоган оказался в сложной ситуации.

«Как это ни странно, из всех сторон, участвующих в идлибском раскладе, Эрдоган оставляет впечатление стороны, которая фигурально загнана в угол. И вариантов решения без потери лица для Эрдогана не так много. Думаю, его приезд в Москву связан не с практическим решением вопросов на земле, а с вопросом сохранения лица – в основном, конечно, перед своими избирателями», - говорил востоковед, выступая в пресс-центре НСН.

Переговоры с Путиным, по мнению Чупрыгина, могли обернуться разными исходами: как помочь Эрдогану «сохранить лицо», так и усугубить ситуацию.

Достигнутые в четверг договорённости положительно оценил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. На своей странице в Facebook он написал, что соглашение даёт повод для оптимизма, но призвал помнить, что «Восток - дело тонкое», и договорённости могут не спасти от новых кризисов.

