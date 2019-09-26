Востоковед: Беспорядки в Гонконге породила торговая война Китая и США

«Несомненно, это [беспорядки в Гонконге] очередной вклад в эскалацию торговой войны между Китаем и США. Да и со стороны Китая это не первое обвинение США в организации беспорядков в Гонконге. Не буду утверждать, что США его организовали, но факт остается фактом – события, которые происходят в Гонконге, действительно, носят хорошо организованный характер. Тем, кто организовал можно ставить высшую оценку. Но реакция Китая была предсказуема. Недавно КНР запретила американским кораблям заходить в Гонконг. А теперь высокопоставленное лицо заявляет, что США эти беспорядки организовали. До перемирия в их торговой войне еще далеко, а возможно, оно вовсе не состоится. Думаю, оно не входит в повестку дня администрации президента США Дональда Трампа. Америка руководствуется своими национальными интересами и, с точки зрения американской администрации, она поступает правильно», - сказал востоковед.

Еще в период предвыборной компании Трамп многократно критиковал торговые отношения с Китаем, а в 2018 году он начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. КНР начала принимать зеркальные меры.

Напомним, протесты в Гонконге длятся уже более двух месяцев. Они были спровоцированы намерениями районной администрации принять закон об экстрадиции, по которому подозреваемых в совершении преступлений должны были выдать на материковую часть Китая.

Кирилл Котков уверен, что протестующие не остановятся только на отмене принятия данного документа властями.

«Думаю, протестующие будут требовать большего. Пока успех, несомненно, на их стороне, раз они смогли добиться того, чего хотели. Но, считаю, что закон был лишь поводом, потому что противоречия накапливались, начиная с присоединения Гонконга к Китаю в 1997 году. Гонконг как вольный самоуправляющийся город под опекой Китая и сохраняет тот строй, что там был до него. Китай, чтобы не потерять лицо, не может туда ввести войска и применить силовое воздействие для подавления беспорядков. Хотя, безусловно, силовой вариант рассматривается. Не случайно крупные силы сосредоточены в соседнем городе Шаньчжэнь. Китай уже жил без Гонконга. Гонконг же поднялся только за счет того, что через него шла вся торговля западных стран с Китаем. А сейчас вырос еще Шанхай, как крупный финансовый центр. Но, надеюсь, что до жесткого варианта не дойдет», - отметил Котков.

8 сентября гонконгские протестующие обратились к Трампу с просьбой спасти город. Демонстранты несли по улицам Гонконга американские флаги с демократическими лозунгами.

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге отметил, что Гонконг уже на протяжении двадцати лет характеризуется массовой миграцией населения в западные страны и США.

«На самом деле, все, кто хотел уехать из Гонконга, уже уехали. Кроме той гонконгской элиты, у которой есть категорическая заинтересованность в продолжении дел в Гонконге. Например, элита, которая занимается киноиндустрией или имеет отношение к искусству, она вся уже обзавелась паспортами и уехала в США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Англию. Поэтому, что касается массовой миграции – она давно уже идет", - заключил собеседник.

Ранее Китай заявлял, что волнения в Гонконге - это внутренние дела государства в ответ на выступление французского президента Эммануэля Макрона. Последний по итогам саммита G7 в Биаррице призвал избегать насилия в Гонконге и напомнил о китайско-британской декларации 1984 года.

Эксперт по Китаю, доктор политических наук, декан факультета политологии МГИМО Алексей Воскресенский в эфире НСН рассказал, как Китай может наказать Гонконг.



