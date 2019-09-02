В США предупредили об угрозе мировому интернету из-за протестов в Гонконге
Протесты в Гонконге могут привести к отключению интернета в мировом финансовом центре, пишет Bloomberg. Подробнее в материале НСН.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что рассматривает все возможные варианты для подавления демонстраций сторонников демократии, которые бушуют в городе уже несколько месяцев. В том числе Лэм не исключила использование закона колониальной эпохи, который наделил бы ее широкими полномочиями и привел бы к положению схожему с военным. Как пишет Bloomberg, это может затронуть и доступ в интернет в мировом финансовом центре.
«В последний раз, когда этот закон использовался, в 1967 году не было интернета. На этот раз закон может быть использован для того, чтобы заблокировать приложения для обмена сообщениями или веб-сайты, которые предпочитают протестующие, или даже полностью нарушить работу интернета. Это затронет всех, кто живет и работает в азиатском финансовом центре, и волновой эффект может выйти далеко за его рамки», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.
Издание отмечает, что почетный президент Гонконгской федерации информационных технологий – торговая палата, членами которой являются более 100 компаний, таких как Microsoft, Cisco Systems и IBM, Фрэнсис Фунг заявил, что введение чрезвычайного положения в городе было бы хуже, чем вторжение китайской армии.
Напомним, что недовольство граждан вызвал инициированный местной администрацией законопроект, согласно которому должен быть выработан механизм выдачи из Гонконга на материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Массовое недовольство привело к тому, что власти были вынуждены снять спорный законопроект с повестки дня, однако это не остановило протестующих, которые продолжили акции.
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