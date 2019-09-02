В США предупредили об угрозе мировому интернету из-за протестов в Гонконге

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что рассматривает все возможные варианты для подавления демонстраций сторонников демократии, которые бушуют в городе уже несколько месяцев. В том числе Лэм не исключила использование закона колониальной эпохи, который наделил бы ее широкими полномочиями и привел бы к положению схожему с военным. Как пишет Bloomberg, это может затронуть и доступ в интернет в мировом финансовом центре.

«В последний раз, когда этот закон использовался, в 1967 году не было интернета. На этот раз закон может быть использован для того, чтобы заблокировать приложения для обмена сообщениями или веб-сайты, которые предпочитают протестующие, или даже полностью нарушить работу интернета. Это затронет всех, кто живет и работает в азиатском финансовом центре, и волновой эффект может выйти далеко за его рамки», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.