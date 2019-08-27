Политолог рассказал, как Китай накажет Гонконг

«Проблемы Гонконга заключаются в том, что он с одной стороны долгое время испытывал влияние западной цивилизации, а с другой – вернулся в лоно родины. Отсюда такая амбивалентность самого Гонконга. Все последние политические протесты связаны с тем, что Китай настаивает на том, чтобы людей совершивших преступления за пределами Китая, даже в тех странах, с которыми не подписаны соглашения по экстрадиции, возвращали на территорию КНР. С точки зрения мирового права, мы понимаем, что если нет соглашения, то не может быть экстрадиции. Это и стало спусковым крючком тех политических волнений, которые стали происходить в Гонконге. Гонконг при этом апеллирует еще к тому, что он более свободен на основе тех соглашений, чтобы были подписаны между Великобританией и Китаем. Запад в целом, конечно, поддерживает позицию Гонконга», - поясняет причины конфликта эксперт.

При этом, Алексей Воскресенский считает, что материковая часть КНР сделала значительный шаг вперед в развитии экономики и уже мало отличается по силе от Гонконга.

«Экономика Гонконга сама по себе отдельно существовать не может. А Китайская Народная Республика, материковая ее часть, сделала такие достижения в области экономики, что говорить теперь, что есть фундаментальные различия в экономике и с точки зрения обладании экономическим потенциалом, правами, собственностью между Гонконгом и материковым Китаем, сложно. Потому что проведена скоростная железная дорога, по уровню жизни, особенно приморские части Китая, практически не отличаются от Гонконга», - комментирует эксперт по Китаю.

Что касается вмешательства Запада и России в ситуацию в Гонконге, то Алексей Воскресенский не видит таких перспектив.

«Понятно, что это все внутренние дела Китая, поэтому никакого вмешательства быть не может. Возможна только какая-то гуманитарная позиция с точки зрения - больше нужно прав китайцам или меньше, или они могут обойтись без этого. Что касается позиции России, то мы смотрим на это и должны понимать, что происходит», - резюмировал собеседник НСН.



Отметим, волнения в Гонконге продолжаются порядка двух месяцев.



Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему в России медленно растет экономика, а показатели Китая идут вверх.



