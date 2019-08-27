Политолог рассказал, как Китай накажет Гонконг
Эксперт по Китаю в эфире НСН предположил ответ КНР на политические волнения в Гонконге.
Китай подчеркнул, что волнения в Гонконге - это внутренние дела государства, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на выступление французского президента Эммануэля Макрона. Последний по итогам саммита G7 в Биаррице призвал избегать насилия в Гонконге и напомнил о китайско-британской декларации 1984 года.
Эксперт по Китаю, доктор политических наук, декан факультета политологии МГИМО Алексей Воскресенский считает, что Китай не станет развивать связи между материковой частью КНР и Гонконгом, а примется за преобразование соседнего города Шаньчжэнь.
«Сейчас уже можно сказать какой будет ответ политических властей Китайской Народной Республики – он ассиметричный - будет развиваться политически и экономически город Шаньчжэнь. Это город-спутник, который находится прямо напротив Гонконга и являлся специальной экономической зоной. Никто открыто из китайских руководителей об этом не говорил. Но не формально позиция такая – вы не довольны? Хорошо, тогда экономически и политически будут развиваться не связи материка с Гонконгом, а Шаньчжэнь. Сейчас это огромный новый город, и есть все основания предполагать, что в него теперь будут закачиваться деньги, он будет превращаться в мировой финансовый и центр хай-тека. И, возможно, именно там будут осуществляться политические преобразования – усиления роли закона, открытости, в том числе и электронных площадок», - рассказал Алексей Воскресенский.
Говоря о волнениях в Гонконге, политолог отмечает специфичность Гонконга в связи с долгим пребыванием под управлением британской короны и неотрывность от Китая.
«Проблемы Гонконга заключаются в том, что он с одной стороны долгое время испытывал влияние западной цивилизации, а с другой – вернулся в лоно родины. Отсюда такая амбивалентность самого Гонконга. Все последние политические протесты связаны с тем, что Китай настаивает на том, чтобы людей совершивших преступления за пределами Китая, даже в тех странах, с которыми не подписаны соглашения по экстрадиции, возвращали на территорию КНР. С точки зрения мирового права, мы понимаем, что если нет соглашения, то не может быть экстрадиции. Это и стало спусковым крючком тех политических волнений, которые стали происходить в Гонконге. Гонконг при этом апеллирует еще к тому, что он более свободен на основе тех соглашений, чтобы были подписаны между Великобританией и Китаем. Запад в целом, конечно, поддерживает позицию Гонконга», - поясняет причины конфликта эксперт.
При этом, Алексей Воскресенский считает, что материковая часть КНР сделала значительный шаг вперед в развитии экономики и уже мало отличается по силе от Гонконга.
«Экономика Гонконга сама по себе отдельно существовать не может. А Китайская Народная Республика, материковая ее часть, сделала такие достижения в области экономики, что говорить теперь, что есть фундаментальные различия в экономике и с точки зрения обладании экономическим потенциалом, правами, собственностью между Гонконгом и материковым Китаем, сложно. Потому что проведена скоростная железная дорога, по уровню жизни, особенно приморские части Китая, практически не отличаются от Гонконга», - комментирует эксперт по Китаю.
Что касается вмешательства Запада и России в ситуацию в Гонконге, то Алексей Воскресенский не видит таких перспектив.
«Понятно, что это все внутренние дела Китая, поэтому никакого вмешательства быть не может. Возможна только какая-то гуманитарная позиция с точки зрения - больше нужно прав китайцам или меньше, или они могут обойтись без этого. Что касается позиции России, то мы смотрим на это и должны понимать, что происходит», - резюмировал собеседник НСН.
Отметим, волнения в Гонконге продолжаются порядка двух месяцев.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему в России медленно растет экономика, а показатели Китая идут вверх.
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