«Речь идет о поэтапном изменении лимита, на данный момент это не так сильно оказывает давление. Но со временем структура рынка будет меняться, это будет помогать снижению долговой нагрузки, потому что она станет более прозрачной. В ходе обсуждения этого вопроса выявилось, что достаточно большое количество людей с высокой долговой нагрузкой пользуются инструментами рассрочки. Исследования показывают, что люди с просрочками по кредитам стали больше использовать рассрочку. Это означает, что они еще глубже уходят в долговую кабалу. Любые долговые обязательства, включая рассрочки, ухудшают их положение. Если человек берет новые обязательства, когда не может погасить старые, это бег по кругу. Очень часто это даже бег по лестнице, которая ведет вниз», - отметил он.

По его словам, сейчас в основном покупают те вещи, которые стоят в пределах 50 тысяч рублей, но кого-то попадание в кредитную историю не останавливает.

«Когда только начался бум этого способа оплаты, рассрочкой очень часто пользовались даже для покупки не продуктов питания, а еды в фастфудах. Понятно, что ни банки, ни операторы рассрочек в этом не заинтересованы, потому что такие покупатели не самые лучшие плательщики. Но в целом рассрочка нужна, это инструмент стимулирования продаж, но он не должен создавать долговую нагрузку. Поэтому сейчас в основном покупают те вещи, которые стоят в пределах 50 тысяч рублей. Но бывают покупки и на сумму выше 200 тысяч рублей», - добавил собеседник НСН.

Прежде чем покупать товар в рассрочку, нужно хорошо подсчитать полную стоимость товара, отложить покупку на несколько дней и ввести для себя лимит на рассрочку, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.

