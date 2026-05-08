Силы ПВО за семь часов сбили на Россией 145 украинских БПЛА
Силы ПВО за семь часов сбили на Россией 145 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что инциденты зафиксированы в период с 7:00 до 14:00 мск 8 мая.
Украинские дроны были сбиты над Крымом, Адыгеей и Чечнёй, над Чёрным и Азовским морями, а также Пермским, Краснодарским и Ставропольским краями.
Кроме того, беспилотники ВСУ уничтожили над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской и Смоленской областей, а также Московским регионом.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что украинские БПЛА атаковали промышленный объект в Ярославле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Болезнь обострилась: Систему выплат по ОСАГО призвали срочно реформировать
- Автомобилисты выступили против дополнительного медосвидетельствования
- Долговая кабала: Кому в России запретят покупки в рассрочку
- Востребованность психологов и психиатров объяснили «напряженностью» россиян
- Силы ПВО за семь часов сбили на Россией 145 украинских БПЛА
- Телеграм: Перемирие, дроны в Латвии, ФРГ без «Томагавков»
- Восстановить по-соседски: Почему Япония заинтересована в РФ
- ФК «Динамо» застрял в Краснодаре из-за коллапса в аэропортах юга
- Минтранс заявил о возобновлении полетов на Юге России
- В Киргизии проект «Монументы Победы» запустил реставрацию памятников ВОВ