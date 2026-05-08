Силы ПВО за семь часов сбили на Россией 145 украинских БПЛА

Уточняется, что инциденты зафиксированы в период с 7:00 до 14:00 мск 8 мая.

Украинские дроны были сбиты над Крымом, Адыгеей и Чечнёй, над Чёрным и Азовским морями, а также Пермским, Краснодарским и Ставропольским краями.

Кроме того, беспилотники ВСУ уничтожили над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской и Смоленской областей, а также Московским регионом.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что украинские БПЛА атаковали промышленный объект в Ярославле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

