Силы ПВО за семь часов сбили на Россией 145 украинских БПЛА

Силы ПВО за семь часов сбили на Россией 145 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Уточняется, что инциденты зафиксированы в период с 7:00 до 14:00 мск 8 мая.

Украинские дроны были сбиты над Крымом, Адыгеей и Чечнёй, над Чёрным и Азовским морями, а также Пермским, Краснодарским и Ставропольским краями.

Кроме того, беспилотники ВСУ уничтожили над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской и Смоленской областей, а также Московским регионом.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что украинские БПЛА атаковали промышленный объект в Ярославле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
