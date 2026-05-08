Песков: Удар ВСУ по инфраструктуре проявил «террористическую натуру» Киева
Вооружённые силы Украины продолжают наностить удары по мирной инфраструктуре. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, украинская армия также продолжает атаковать «мирные дома и отдельных граждан».
«Это проявление террористической натуры киевского режима», - указал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее Песков заявил, что Москва неоднократно призывала Киев набраться политической воли и принять необходимые решения для достижения договорённостей, так как в противном случае руководству Украины «придётся идти на ещё более тяжёлые шаги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
