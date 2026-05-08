Телеграм: Перемирие, дроны в Латвии, ФРГ без «Томагавков»

В четверг в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников. Два из них упали, один из них – на территории нефтебазы в городе Резекне.

Журналист Алексей Стефанов пишет о том, как латышские власти безуспешно пытались возложить ответственность на Россию:

«Уже в первых сообщениях власти Латвии попытались возложить вину за прилеты дронов по Резекне на Россию. Но люди не слепые – видели, откуда и в какую сторону пролетали беспилотники, поэтому и удалялись видео из соцсетей. Но в наше время сделать это слишком сложно. Прекрасно понимая, что все видео удалить не удалось, власти Латвии стали оправдываться. <…> Откровенно врать уже не получается, именно поэтому версию про российские дроны, а именно на это изначально намекали все латышские СМИ, пришлось чуть подкорректировать. Теперь они все-таки "скорее украинские", но пока все также – "залетели из России". Уверен, что вранье и это. А [глава МВД Латвии Рихардс] Козловскис пошел еще дальше – "не нарочно". К слову, на последнем видео пожар, произошедший 3 мая в Вентспилсе. Некоторые каналы сообщали, что это тоже украинский дрон, который изменил курс, а тогда по России тоже активно били дронами, и ударил по жилому дому в портовом городе Латвии. Вчера думал, что это фейк, и ставить не стал. Но после истории с Резекне посмотрел на ситуацию иначе».

«Fantastic Plastic Machine» прогнозирует:

«Хохляцкие дроны прилетели по Латвии. Один попал в нефтяной резервуар. Правда, пустой. Повторится ли это снова? Разумеется. Убьет ли однажды хохлодрон человека или нескольких человек в Эстонии, Латвии, Литве или Финляндии? Уверен, что когда-нибудь произойдет и это. Что сделает ЕС? Выразит соболезнования и даст хохлам еще денег на новые дроны. В 2015 казалось, что в ЕС нет хуже проблемы, чем засилие беженцев. Но они как-то смогли создать себе проблему хуже. Итак, что нужно сделать, чтобы наладить экономику? Отменить санкции, которые вы ввели из-за хохлов. Что нужно сделать, чтобы не прилетали беспилотники? Нужно перестать давать деньги хохлам. Что нужно, чтобы ваша жизнь стала прежней? Нужно, чтобы не было хохлов. Но вы же никогда этого не признаете».

«АДЕКВАТ Z» злорадствует:

«С чувством глубочайшего удовлетворения зафиксируем прилеты укродронов по латышской породе шпрот – по резервуару нефтебазы, к сожалению, пустому, и вроде как еще и по пассажирскому поезду. Шпроты верещат, что дроны летели с нашей территории, и прямо сейчас рожают против шерсти решение, как им теперь реагировать официально. Хороших решений у них нет в принципе: обвинить хохлов – выпороть самим себя, обвинить нас – выйти на развилку, где на следующем шаге останется либо утереться, либо попробовать стать на путь эскалации и на нем очень быстро убедиться, что проблемы индейцев шерифа не волнуют. Даже учитывая, что никаких гарантий от продолжения и усугубления веселья нет и быть не может. Поскольку в хохлиной принадлежности дронов по множеству разошедшихся кадров сомнений нет, а перехват управления ими в полете выглядит довольно ненаучной фантастикой, самой естественной выглядит версия провокации со стороны хутора с очевидной целью попробовать втянуть хозяев в войну напрямую. Шансы по не менее очевидным причинам исчезающе малы, но для межушного пространства под чубами первая неудача запросто может оказаться стимулом продолжать и продолжать. Ничего против иметь не могу».

«Латвийская кочка» рассказывает, что латышам страшно:

«Заголовок "В Латвии упали два беспилотных летательных аппарата, залетевших со стороны России" – главный сегодня в прибалтийской стране. В таких случаях в народе обычно говорят – за что боролись, на то и напоролись. Да, пока без особых потерь, но – страшно. Одиозная убежанка из России Божена Рынска, осев в Юрмале, этого не скрывает: "Хрена себе! Ночью в Латвии попадали беспилотники. И один угодил в нефтеперерабатывающий завод в Резекне. Попал в пустой нефтяной резервуар, но все-таки попал. М-да, надо, как композитор Рахманинов: понять и переехать подальше».

Латышский канал «Бремя, в перёт!» просит соотечественников отказаться от самоубийственной политики:

«Практически с первого дня военных действий многие латвийцы заняли воинственную позицию. В частностиЮ Ансис Богустовс – латышский журналист – в прямом эфире на радио, когда еще оставалась смелость у редакции пригласить меня в эфир, выдал тираду про гордость действиями полиции "в военное " время. У них не было и нет ни капли сомнения, что Латвия является стороной конфликта. <…> Полный интернет сообщений об отмене уроков в Лудзе, о попадании в нефтехранилище, есть фрагменты, где слышен пролет, есть – где слышен хлопок взрыва. Война приблизилась вплотную. Ансис, ты еще готов погибнуть за свою мифологию? Я вот категорически против втягивания Латвии в войну. И требую прекратить какие-либо действия, провоцирующие эту самую войну. Запретить Украине пролет дронов по нашей территории. Сесть за стол переговоров с Россией и обозначить свою невоинственную позицию. Остановитесь, пока не поздно!»

