Телеграм: Перемирие, дроны в Латвии, ФРГ без «Томагавков»
Россия объявила двухдневное перемирие с Украиной, в Латвии упал дрон, а США выводят военных из Германии.
Праздничное перемирие
Решением Владимира Путина 8-9 мая объявлены днями перемирия с Украиной, Россия в эти дни приостанавливает военные действия. Российское Минобороны предупредило, что ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. МИД России призвал иностранных дипломатов покинуть Киев из-за возможного удара по центру города. Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия в зоне СВО с полуночи 6 мая, но ВСУ немедленно этот режим нарушили, атаковав российские регионы.
«Шо, опять?» рассказывает, что Киев готовится:
«По данным источников в киевской администрации, власть готовит запасные аэродромы: отрабатываются сценарии экстренной эвакуации, проверяются бункеры и бомбоубежища. Копируется и прячется важная информация с серверов. В мэрии рассматривают вопрос о введении выходных на всю неделю после 9 мая. Эскалация перед 9 мая переходит в фазу, когда ее последствия никто не может гарантированно контролировать. Киев чувствует: за последние атаки по мирным городам России (347 дронов всего за ночь) может последовать ответ не "для галочки". А пока "верхушка" готовит себе пути отхода и запасает провиант в советских бункерах (пользуясь тем, что сама же "декоммунизировала"), на простых киевлян Зеленскому плевать. В зоне потенциального удара – не только "центры притяни решений" на Банковой и Грушевского, но и жилые кварталы, и архитектурные памятники, которые Киев использует как щит».
«338» комментирует обращение Москвы к западным дипломатам:
«Среди "дипломатов" – примерно 50% (или на сколько там раздували штаты?) представители натовской военщины, для прикрытия загнанных под зонтик военных атташатов, а также представители военно-промышленного и научного сектора, работающих в интересах Киева. И много других специалистов, занимающихся отнюдь не дипломатической работой, но принимающих участие в войне с Россией. В случае удара – пусть горят».
«ПолитНавигатор. Новости и аналитика» рассказывает об опасениях мэра Киева Виталия Кличко:
«Мэр не сомневается, что от Зеленского в его адрес также последуют претензии в непринятии мер по безопасности. Говорят, шайка фюрера разработала целую программу по смещению Кличко в случае российского удара. В мэрии рассматривается вопрос выходных дней в течение недели после 9 мая. И кропаются тексты для распространения по соцсетям. Вот пример: "Необдуманные действия президента привели к тому, что столица Украины лишилась следующих объектов (перечисление)"».
«Мейстер» называет объявленное Россией перемирие тестом на адекватность:
«Однако хорошего результата от него мы бы не ждали: учитывая недавние эскапады Зеленского в Ереване при полном непротивлении европейских премьеров, перемирие даже если и примут, нарушать будут точно – в лучшем случае по Москве стрелять не попытаются. На случай такой попытки Россия оставляет за собой право на массированный удар по Киеву, но вполне возможно, что для киевского режима такое развитие событий выгодно – можно будет потом громко показательно страдать по всей Европе. А вот насколько груз этих перемирий и их нарушений со стороны Киева может затем повлиять на ход переговоров уже не с Киевом – вопрос отдельный. На Европу точно не повлияет, там и так знают, что никакие перемирия Киеву не нужны, и поддержат любой срыв перемирия с их стороны. На Штаты, возможно, и повлияет, но на кого в этой войне могут повлиять сейчас Штаты – вопрос отдельный».
Падение дронов в Латвии
В четверг в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников. Два из них упали, один из них – на территории нефтебазы в городе Резекне.
Журналист Алексей Стефанов пишет о том, как латышские власти безуспешно пытались возложить ответственность на Россию:
«Уже в первых сообщениях власти Латвии попытались возложить вину за прилеты дронов по Резекне на Россию. Но люди не слепые – видели, откуда и в какую сторону пролетали беспилотники, поэтому и удалялись видео из соцсетей. Но в наше время сделать это слишком сложно. Прекрасно понимая, что все видео удалить не удалось, власти Латвии стали оправдываться. <…> Откровенно врать уже не получается, именно поэтому версию про российские дроны, а именно на это изначально намекали все латышские СМИ, пришлось чуть подкорректировать. Теперь они все-таки "скорее украинские", но пока все также – "залетели из России". Уверен, что вранье и это. А [глава МВД Латвии Рихардс] Козловскис пошел еще дальше – "не нарочно". К слову, на последнем видео пожар, произошедший 3 мая в Вентспилсе. Некоторые каналы сообщали, что это тоже украинский дрон, который изменил курс, а тогда по России тоже активно били дронами, и ударил по жилому дому в портовом городе Латвии. Вчера думал, что это фейк, и ставить не стал. Но после истории с Резекне посмотрел на ситуацию иначе».
«Fantastic Plastic Machine» прогнозирует:
«Хохляцкие дроны прилетели по Латвии. Один попал в нефтяной резервуар. Правда, пустой. Повторится ли это снова? Разумеется. Убьет ли однажды хохлодрон человека или нескольких человек в Эстонии, Латвии, Литве или Финляндии? Уверен, что когда-нибудь произойдет и это. Что сделает ЕС? Выразит соболезнования и даст хохлам еще денег на новые дроны. В 2015 казалось, что в ЕС нет хуже проблемы, чем засилие беженцев. Но они как-то смогли создать себе проблему хуже. Итак, что нужно сделать, чтобы наладить экономику? Отменить санкции, которые вы ввели из-за хохлов. Что нужно сделать, чтобы не прилетали беспилотники? Нужно перестать давать деньги хохлам. Что нужно, чтобы ваша жизнь стала прежней? Нужно, чтобы не было хохлов. Но вы же никогда этого не признаете».
«АДЕКВАТ Z» злорадствует:
«С чувством глубочайшего удовлетворения зафиксируем прилеты укродронов по латышской породе шпрот – по резервуару нефтебазы, к сожалению, пустому, и вроде как еще и по пассажирскому поезду. Шпроты верещат, что дроны летели с нашей территории, и прямо сейчас рожают против шерсти решение, как им теперь реагировать официально. Хороших решений у них нет в принципе: обвинить хохлов – выпороть самим себя, обвинить нас – выйти на развилку, где на следующем шаге останется либо утереться, либо попробовать стать на путь эскалации и на нем очень быстро убедиться, что проблемы индейцев шерифа не волнуют. Даже учитывая, что никаких гарантий от продолжения и усугубления веселья нет и быть не может. Поскольку в хохлиной принадлежности дронов по множеству разошедшихся кадров сомнений нет, а перехват управления ими в полете выглядит довольно ненаучной фантастикой, самой естественной выглядит версия провокации со стороны хутора с очевидной целью попробовать втянуть хозяев в войну напрямую. Шансы по не менее очевидным причинам исчезающе малы, но для межушного пространства под чубами первая неудача запросто может оказаться стимулом продолжать и продолжать. Ничего против иметь не могу».
«Латвийская кочка» рассказывает, что латышам страшно:
«Заголовок "В Латвии упали два беспилотных летательных аппарата, залетевших со стороны России" – главный сегодня в прибалтийской стране. В таких случаях в народе обычно говорят – за что боролись, на то и напоролись. Да, пока без особых потерь, но – страшно. Одиозная убежанка из России Божена Рынска, осев в Юрмале, этого не скрывает: "Хрена себе! Ночью в Латвии попадали беспилотники. И один угодил в нефтеперерабатывающий завод в Резекне. Попал в пустой нефтяной резервуар, но все-таки попал. М-да, надо, как композитор Рахманинов: понять и переехать подальше».
Латышский канал «Бремя, в перёт!» просит соотечественников отказаться от самоубийственной политики:
«Практически с первого дня военных действий многие латвийцы заняли воинственную позицию. В частностиЮ Ансис Богустовс – латышский журналист – в прямом эфире на радио, когда еще оставалась смелость у редакции пригласить меня в эфир, выдал тираду про гордость действиями полиции "в военное " время. У них не было и нет ни капли сомнения, что Латвия является стороной конфликта. <…> Полный интернет сообщений об отмене уроков в Лудзе, о попадании в нефтехранилище, есть фрагменты, где слышен пролет, есть – где слышен хлопок взрыва. Война приблизилась вплотную. Ансис, ты еще готов погибнуть за свою мифологию? Я вот категорически против втягивания Латвии в войну. И требую прекратить какие-либо действия, провоцирующие эту самую войну. Запретить Украине пролет дронов по нашей территории. Сесть за стол переговоров с Россией и обозначить свою невоинственную позицию. Остановитесь, пока не поздно!»
Саммит Армения – ЕС
Во вторник в Ереване прошел саммит Армения – ЕС, совпавший с государственным визитом президента Франции Эмманюэля Макрона. В ходе саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил создать на постсоветском пространстве альтернативу СНГ без России, а присутствовавший на мероприятии Владимир Зеленский сделал ряд антироссийских заявлений.
«Темник» размышляет:
«Раздражение этим событием можно понять: Армения член Евразийского союза, на ее территории российская военная база, да еще и Зеленского демонстративно позвала. С символической стороны это не очень красиво. Но если взглянуть на практическую сторону, то видим лишь сотрясание воздуха. ЕС ничего не говорит о сроках присоединения к себе, ничего не обещает по замещению российского газа. А значит, Армения будет и дальше пытаться балансировать между Европой и Россией в попытке найти наиболее выгодное равновесие».
Политолог Павел Данилин жалеет граждан Армении:
«Армян, конечно, очень жалко. После поражения в войне с Баку, которое произошло благодаря Николу Пашиняну, они смотрели с надеждой на власти Армении, которые говорили, что-то вроде того, что, мол, ну пусть потеря Карабаха, зато никто гибнуть не будет. И вообще – у нас есть идея, как сделать так, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Как выяснилось, эта идея – рассориться вдрызг с Россией. Точка. Что? Ждете продолжения? А его нет. Ништяков не предвидится. По крайней мере, для армян. Для Пашиняна то ништяки есть. Это стратегия армянского Зеленского. Который на сегодня стал самым богатым главой государства с доходами в несколько десятков миллиардов долларов. А украинский народ – стал самым бедным в Европе. Причем – не стоит думать, что из-за СВО. Самым бедным народом в Европе – беднее молдаван и албанцев – украинский народ стал в 2021 году. Еще до СВО. Благодаря прекрасному и целенаправленному ограблению Украины кликой Зеленского. Прекрасный пример для подражания».
«SocialEvents» комментирует музыкальное выступление французского президента и армянского премьера:
«Вероятно, публикуя фотографии или ролики, на которых Макрон поет, а Пашинян аккомпанирует, надо использовать слово "Спелись". Это будет остро, злободневно, оригинально. И, главное, в точку. У нас ведь главное что? Как говорил покойный Искандер (не ракета), – главное – это полнота жеста. То есть в данном случае голосового жеста».
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение депутата Госдумы Олега Матвейчева:
«Саммит – это заседание клуба политических неудачников. Люди, которые угробили собственные страны. Кто же там представлен? Молдавия – обезлюженная территория, где живут фактически одни нищие старики, где по глинобитным средневековым дорогам люди ездят на ослах, а вся остальная Молдавия работает в Евросоюзе или в России. Ее продукция, вроде вина, никому в Евросоюзе не нужна: там есть Испания, Греция, Франция, Германия, Италия, которые производят вино лучше молдавского. То же самое с Украиной. Там – Зеленский, который угробил собственную страну. Положил миллион человек, сделал миллионы людей инвалидами, которые никогда не получат ни социальных гарантий, ни нормальной помощи. Страна вся в долгах и обязательствах – на столетия вперед. Можно еще посмотреть на Мерца и прочих "слуг народа" Евросоюза – фон дер Ляйен и других, – которые превратили Германию, когда-то флагман и драйвер Евросоюза, в тающую страну без экономического роста. У России 30 тысяч санкций, но у нас рост есть, а у Германии – нет. Там закрываются известные немецкие бренды и заводы, Volkswagen, BMW, Mercedes. Они прекращают выпуск оборудования и уходят в Америку, а их специалисты – в Китай».
«Мюсли вслух» приводят красивую аналогию:
«Премьер-министр Армении Пашинян на первом саммите Армения – ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз. Общеизвестно: чтобы страна из числа бывших советских республик вступила или хотя бы двинулась по пути в "европейский сад", ей необходимо – таков порог входа у бюрократов в Брюсселе – либо разрушить все экономические связи с Россией, либо вообще начать с ней военный конфликт. Пусть Пашинян поинтересуется, как сейчас обстоят дела у Молдавии или Украины. Все фантазии всяких пашинянов и санду о Европе напоминают старый советский анекдот. Лектор в сельском клубе торжественно заявляет: – Итак, товарищи, на горизонте уже видны сияющие вершины коммунизма! – Милок, а что такое "горизонт"? – спрашивает старушка из зала. – Горизонт, бабушка, это воображаемая линия, которая удаляется по мере приближения к ней».
Вывод войск США из ФРГ
Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился о выводе пяти тысяч американских военнослужащих из Германии. Кроме того, США отказались от планов размещения на территории ФРГ своих крылатых ракет «Томагавк».
«Книга Носовича» сравнивает две эти новости:
«Отказ США от размещения томагавков в Германии – это намного более важный и меняющий ситуацию в Европе ход, чем вывод пяти тысяч американских военных из той же Германии. При том, что все в одном тренде – и с одним и тем же конечным эффектом».
«Всевидящее око» любуется европейской солидарностью:
«Европейские страны сильно возбудились, узнав о том, что США собирается выводить из Германии 5000 военных. Подпрыгивая от нетерпения, вытягивая вверх руку, чтобы его заметили, президент Литвы Гитанас Науседа поспешно заявил, что готов разместить выведенный из ФРГ американский контингент в своей стране. Увидев такое заявление, польский президент Кароль Навроцкий решил, что Науседе жирно будет, и немедленно пригласил американских военных в Польшу: там, дескать, есть вся необходимая инфраструктура. Причем даже неважно, сколько в этом утверждении правды, главное – из евросолидарности раньше других увести из-под носа у дорогого соседа денежных постояльцев, которые еще и укрепят обороноспособность страны. Польша собралась к 2030 году создать в своей стране "самую сильную и самую крупную армию в Европе" размером в полмиллиона человек, но это все долго, дорого и неудобно. А тут такая возможность, пусть и нарушающая лихорадочно создающуюся систему европейской безопасности. Но кого она на самом деле, эта система, волнует, когда речь идет о хороших деньгах? Впрочем, насколько хороша защита американских военных баз, прекрасно показала война в Персидском заливе, в которую оказались втянуты все клиенты США, потерявшие большое количество энергоресурсов и репутацию "тихой гавани". Едва ли в Европе будет по-иному».
«Папочка канцлера» пишет о том, как расстроились немцы:
«"Без наших американцев нам бы снова пришлось доить коров". А не американские кошельки. На фоне новостей о выводе из ФРГ 5 тыс. солдат США в городке Рамштайн-Мизенбах всерьез испугались возможного упразднения располагающейся рядом военно-воздушной базы Рамштайн. На 8 тыс. жителей города приходятся 8,5 тыс. солдат США. Военные посещают рестораны, магазины, арендуют жилье, пользуются услугами отелей. Отличным источником заработка является обслуживание самой военной базы. "Даже частичный вывод войск станет серьезным ударом для региона", – говорит бургомистр Ральф Хехлер».
«НАТО | Северный фронт» пишет, что решение США по ракетам показало слабость Европы в сдерживании России:
«Решение президента США Дональда Трампа отменить запланированное размещение ракет большой дальности Tomahawk в Германии показало вопиющую нехватку у Европы сдерживающего фактора. Об этом сообщила газета Financial Times. Издание отметило, что дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow, которыми располагают европейские страны, обладают меньшим радиусом действия, их запасы ограничены, а новые разработки подобного вида оружия дадут результат не раньше 2030 года. В то же время европейские страны в последние десятилетия не развивали собственные системы высокоточного оружия, рассчитывая на поддержку США. В итоге ЕС оказался зависим от американского вооружения в сфере стратегического сдерживания, отмечает газета».
«Мышь в овощном» задает вопросы:
«Для оценки сообщения о планируемом выводе части американских войск, дислоцированных в Германии (пять тысяч из, по официальным данным, 38 тысяч, размещенных в этой стране – и 80, находящихся в Старом Свете в целом), представляется важным ответить на следующие вопросы: А) Повлияет ли это решение на способность США контролировать ФРГ, по факту находящуюся с момента своего создания в состоянии оккупации? Б) Скажется ли происходящее на возможностях Пентагона по использованию зарубежной Европы в качестве плацдарма для проведения агрессии против России? Как представляется нам с нашего дивана, ответы на оба указанных вопроса пока что будут отрицательными. И, несмотря на попытки перераспределения нагрузки между собой и сателлитами, Вашингтон не намерен отказываться ни от роли "разделяющего и властвующего" в Коллективном Западе, ни от проведения антироссийской внешней политики, включающей, в том числе, прямое силовое давление».
Ближневосточный конфликт
На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, и теперь США приступают к операции «Проект Свобода» по выводу из Ормузского пролива заблокированных коммерческих судов. К вечеру того же дня Белый дом заявил о приостановке «Свободы» после того, как Саудовская Аравия запретила использовать свои авиабазы и воздушное пространство для возобновления операции против Ирана.
«Пинта разума» пишет о поражении США на Ближнем Востоке:
«Иран создает администрацию Ормузского пролива, которая фактически будет управлять проходом торговых судов всех наций из Персидского Залива в Индийский океан и обратно. Большего унижения для Дональда Трампа и придумать сложно, однако президент США продолжает утверждать, что Тегеран побежден, и диктует ему какие-то условия. На самом же деле на Ближнем Востоке произошло крупнейшее геополитическое поражение Америки со времен Вьетнама, и его автор – вовсе не Трамп, а ястребы его команды: госсекретарь Марко Рубио (именно его до ближневосточного провала должны были объявить единым кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2028 года), военный министр Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и министр финансов Скотт Бессент».
Американист Малек Дудаков отмечает падение рейтингов Трампа:
«Падающие рейтинги Трампа вынуждают его переобуваться в воздухе на иранском направлении. Активизация переговорного процесса происходит на фоне провалившейся попытки Пентагона разблокировать Ормуз. Даже один единственный танкер им не удалось провести через пролив. Рейтинги Трампа в опросах уже достигли уровня Джимми Картера и Джорджа Буша-младшего под занавес каденции. То есть самых непопулярных президентов в современной американской истории. Если Трамп подойдет к выборам в Конгресс с уровнем поддержки в 30-35%, что вполне возможно, то последствием станет настоящая "кровавая баня" для республиканцев».
«Международный фреш» указывает на недовольство союзников США американским президентом:
«В американском издании Politico считают, что ключевым препятствием на пути к завершению войны США с Ираном является непомерное эго Трампа. Многие арабские чиновники обеспокоены его постоянным воинственными заявлениям в адрес иранского руководства, так как считают, что таким образом будет сорван мирный процесс. Многие американские чиновники на условиях анонимности рассказали журналистам, что Трамп склонен затаивать обиду на тех, кто ему не нравится. Также он не понимает, что не только ему нужно сохранить лицо, но и иранскому руководству тоже. Поэтому Трамп не готов пойти на символические уступки и согласиться на компромисс, чтобы завершить войну».
«Кот-американист» отмечает, что Трамп продолжает делать вид, что контролирует ситуацию на Ближнем Востоке:
«Глава Белого дома опять пообещал "стереть с лица земли" противника. И в довесок снова обратился к помощи искусственного интеллекта: подкрепил свою решительность тем, что опубликовал свое фото в образе мандалорца – персонажа из веленной "Звездных войн". <…> Трампу невыгодна эскалация на Ближнем Востоке в разгар электорального сезона. Поэтому угрозы в адрес Ирана выглядят как попытка отыграться в очередном раунде на информационном поле и остановить падение рейтингов. Опять-таки через устрашение и формирование вокруг себя ореола силы и безбашенности».
«Доктор Z прописал» указывает на экономические последствия ближневосточного противостояния:
«Тем временем, Евросоюз рискует столкнуться с дефицитом поставок на фоне ближневосточного кризиса, сообщил неназванный (как обычно), но высокопоставленный европейский чиновник. "Неопределенность все еще велика, но нам очевидно, что это не закончится в ближайшее время", – сообщил этот скромный человек, не пожелавший назвать своего имени. По его словам, ЕС сейчас сталкивается с "ощутимым риском" недостаточных поставок. При этом чиновник не уточнил, о каких именно поставках идет речь. "В первые дни конфликта этого осознания не было. Но теперь оно есть. И это создает новую основу для этих дискуссий", – добавил он. То есть впервые дни конфликта власти ЕС и стран, в него входящих, жили с ощущением, что само пройдет. Не то чтобы это было чем-то противоестественным, но все же речь не про обывателей. Но как оказалось, подумать о негативных вариантах развития событий – это проблема. Что же касается поставок, то чего тут уточнять-то, если ранее уже говорилось о недостатке практически всего, от нефти до гелия и продовольствия. Начни аноним перечислять, список мог оказаться слишком длинным. А это тоже бодрости не добавит. Странно, неужто советы меньше и медленнее ездить на собственных автомобилях не помогли? А казалось бы, должно же было сработать».
