Песков: Удары Израиля по Ливану приведут к гуманитарной катастрофе

Бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы, Россия чрезвычайно озабочена этим фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

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Поскольку израильские удары малоизбирательны, они влекут за собой огромное количество жертв среди мирного населения. Гуманитарная катастрофа станет такой же, которая сейчас наблюдается в Секторе Газа, отметил Песков. Он также подчеркнул, что происходящее не может оставить Москву равнодушной.

Ранее президент США Джо Байден назвал убийство генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы мерой правосудия, а самого Насраллу «ответственным за смерти сотен американцев».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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