Песков: Удары Израиля по Ливану приведут к гуманитарной катастрофе

Поскольку израильские удары малоизбирательны, они влекут за собой огромное количество жертв среди мирного населения. Гуманитарная катастрофа станет такой же, которая сейчас наблюдается в Секторе Газа, отметил Песков. Он также подчеркнул, что происходящее не может оставить Москву равнодушной.

Ранее президент США Джо Байден назвал убийство генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы мерой правосудия, а самого Насраллу «ответственным за смерти сотен американцев».

