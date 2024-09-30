Песков: Удары Израиля по Ливану приведут к гуманитарной катастрофе
Бомбардировки Ливана со стороны Израиля неминуемо станут причиной гуманитарной катастрофы, Россия чрезвычайно озабочена этим фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.
Поскольку израильские удары малоизбирательны, они влекут за собой огромное количество жертв среди мирного населения. Гуманитарная катастрофа станет такой же, которая сейчас наблюдается в Секторе Газа, отметил Песков. Он также подчеркнул, что происходящее не может оставить Москву равнодушной.
Ранее президент США Джо Байден назвал убийство генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы мерой правосудия, а самого Насраллу «ответственным за смерти сотен американцев».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От МакSим до Лепса: Россияне заглушают тоску от расставаний попсой и рэпом
- В группе «Ночные Снайперы» произошли изменения в составе
- Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
- Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны РФ
- Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат в Курской области
- В Ярославле возбудили уголовное дело из-за похищения кенгуру
- Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами
- Инфекционист Чуланов назвал прививку главным способом избежать заражения гриппом
- Детей, умерших от отравления под Красноярском, похоронили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru