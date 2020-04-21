Воспользовались коронавирусом! Политолог рассказал о причинах митинга во Владикавказе

«Основным здесь, думаю, была отставка действующего главы, а отнюдь не коронавирус. По самой системе самоизоляции можно спорить сколько угодно – в каком регионе и как она должна работать, для этого региональным властям и дана свобода, но она имеет психологические последствия – поднимается нервное напряжение. Напряжение нарастает со временем даже, если ничего страшного и ужасного не происходит, а Кавказ это борьба кланов. Даже, если у политика нет калана, то он у него возникает, когда политик приобретает власть, это происходит независимо от его желания. Тот клан, который считает, что ему досталось слишком мало власти, пользуется психологической ситуацией. Сами осетины довольно спокойный народ по кавказским меркам. Их вывести на какое-то несанкционированное действие сложно, но уставшие от самоизоляции люди легко поддались на это. А расчет простой. Первое, федеральная власть в условиях пандемии будет очень внимательно прислушиваться к недовольству населения, поскольку ухудшать психологическую обстановку в любом регионе еще более опасно, чем обычно. А с другой стороны, всегда можно будет апеллировать к внешнему наблюдателю и, объявить себя защитниками свободы в условиях, когда "плохая" власть эту свободу ущемляет», - сказал Журавлев.

По его мнению, федеральная власть поступила правильно, что не отреагировала какими-либо действиями на взывания митингующих.

«Идти на поводу у улицы никогда нельзя, даже, если улица ведет тебя в правильном направлении. Потому что психологически это воспринимается совершенно иначе - это бывает поводом для дальнейшей эскалации уличной активности. А в данном случае, власти вряд ли в чем-то виноваты. Они что ли должны были не вводить карантин? Тогда бы эти же оппозиционеры через три недели сказали, что власти наплевали на народ. Здесь беспроигрышная позиция для оппозиции – какое бы решение не принимала власть, повод для критики найдется. Просто воспользовались ситуацией», - добавил собеседник НСН.

Дмитрий Песков кроме этого отметил, что митинг может носить негативные последствия еще и с эпидемиологической стороны. Ведь при большом скоплении народа не соблюдалась ни дистанция, ни другие меры предосторожности.

На сегодня в Северной Осетии есть данные по 177 зараженным коронавирусом, умерло два человека, выздоровели восемь.

После митинга глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил в Instagram, что в регионе начали выплачивать единовременные выплаты людям, которые потеряли доход в связи с пандемией - получили помощь уже 152 семьи.







