«Восходящая держава»: Бразилия будет прагматично выстраивать отношения с Россией

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с результатом 50,84 процента. Страна переживает непростые времена - сильно сказываются влияние пандемии, а также рост цен и трудности с доставкой удобрений после санкций Запада против России. Местные эксперты считают, что теперь страна может сделать пророссийской поворот. Мартынов с таким утверждением согласен лишь отчасти, поскольку считает, что Бразилия является восходящей державой.

«Бразилия – восходящая держава, преследующая свои интересы на мировой арене. Это страна, которая более независима, чем большинство государств Евросоюза. Она будет продолжать свой независимый внешнеполитический курс. В отношениях с Москвой Бразилиа будет также придерживаться своих прагматических установок. Отношения между нашими странами хорошие, растет товарооборот, Бразилия разделяет те же установки, что и Россия – построение многополярного мира, уважения международного права, соблюдение авторитета ООН. Бразилия не вышла и не выйдет из БРИКС, не присоединится к антироссийским санкциям, не отменит безвизового режима», - сказал Мартынов.