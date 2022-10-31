«Восходящая держава»: Бразилия будет прагматично выстраивать отношения с Россией

Бразилия придерживается своих интересов, а не прогибается под США, сказал НСН доктор политических наук Борис Мартынов.

Бразилия продолжит выстраивать свои отношения с Россией исходя из своих интересов и прагматических установок, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с НСН.

Лула да Силва побеждает на выборах бразильского президента

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с результатом 50,84 процента. Страна переживает непростые времена - сильно сказываются влияние пандемии, а также рост цен и трудности с доставкой удобрений после санкций Запада против России. Местные эксперты считают, что теперь страна может сделать пророссийской поворот. Мартынов с таким утверждением согласен лишь отчасти, поскольку считает, что Бразилия является восходящей державой.

«Бразилия – восходящая держава, преследующая свои интересы на мировой арене. Это страна, которая более независима, чем большинство государств Евросоюза. Она будет продолжать свой независимый внешнеполитический курс. В отношениях с Москвой Бразилиа будет также придерживаться своих прагматических установок. Отношения между нашими странами хорошие, растет товарооборот, Бразилия разделяет те же установки, что и Россия – построение многополярного мира, уважения международного права, соблюдение авторитета ООН. Бразилия не вышла и не выйдет из БРИКС, не присоединится к антироссийским санкциям, не отменит безвизового режима», - сказал Мартынов.

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Собеседник НСН отметил, что с приходом к власти Лулы да Силва Россия и Бразилия укрепят стратегическое партнерство.

«Лула да Силва стоял у истоков за создания стратегического партнерства с Россией. Мы можем ожидать расширения сотрудничества, выхода на новые инициативы. Что касается украинского вопроса, то не надо думать, что Бразилия где-то прогибается под США, когда она голосует против России (2 марта проголосовала за принятие резолюции ООН против военной операции России на Украине, - прим. НСН), она просто придерживается своих интересов», - резюмировал Мартынов.

Ранее Борис Мартынов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Лулу да Силва помнят, любят и уважают за то, что он вывел из бедности 30 миллионов своих соотечественников, создал новый средний класс.

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ФОТО: РИА Новости
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