Лула да Силва побеждает на выборах бразильского президента

Луис Инасиу Лула да Силва побеждает на выборах главы государства в Бразилии.

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Таковы данные подсчёта 97% голосов избирателей. У политика 50,72%. Действующий президент Жаир Болсонару набирает 49,28% голосов. Соперников разделяет более полутора миллионов голосов.

Бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва имеет большие шансы на победу во втором туре президентских выборов, народ Бразилии помнит и уважает его, а вот шансы Болсонару гораздо меньше, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБразилия
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