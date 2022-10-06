Российский посол заявил, что США убеждают Бразилию ввести санкции против РФ

США оказывают давление на Бразилию, настаивая на введении санкций в отношении России. Об этом заявил посол РФ в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.

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По словам дипломата, российская сторона осведомлена о давлении Запада на Бразилию.

«Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны», — рассказал Лабецкий в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не добились никакого эффекта, пишет «Свободная пресса».

Бразилия, а также Мексика и Аргентина отказались осуждать действия РФ на Украине. Это свидетельствует о стремлении государств следовать своим национальным интересам, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАБразилия
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