Российский посол заявил, что США убеждают Бразилию ввести санкции против РФ
США оказывают давление на Бразилию, настаивая на введении санкций в отношении России. Об этом заявил посол РФ в южноамериканской стране Алексей Лабецкий.
По словам дипломата, российская сторона осведомлена о давлении Запада на Бразилию.
«Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны», — рассказал Лабецкий в беседе с РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не добились никакого эффекта, пишет «Свободная пресса».
Бразилия, а также Мексика и Аргентина отказались осуждать действия РФ на Украине. Это свидетельствует о стремлении государств следовать своим национальным интересам, отмечает телеканал «360».
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