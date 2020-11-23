Восемь российских институтов развития могут ликвидировать и объединить в одно юрлицо
В кабмине России решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития, сообщает РБК со ссылкой на свои информированные источники.
Речь идет о Фонде развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвесте и Агентстве по технологическому развитию. Также могут ликвидировать три структуры, отвечавшие за развитие Дальнего Востока РФ. При этом весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.
Не исключено, что несколько юридических лиц объединят в одно, с оптимизацией пересекающихся расходов. Часть функций упраздненных институтов могут перейти к ВЭБ.РФ. Также на базе данной госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.
Как сообщалось, руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс покинет должность главы компании в связи с реорганизацией структуры.
В ее рамках обсуждается уход Чубайса, которому будет предложена новая должность. Тем временем, «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru