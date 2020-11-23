Восемь российских институтов развития могут ликвидировать и объединить в одно юрлицо

В кабмине России решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития, сообщает РБК со ссылкой на свои информированные источники.

Речь идет о Фонде развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвесте и Агентстве по технологическому развитию. Также могут ликвидировать три структуры, отвечавшие за развитие Дальнего Востока РФ. При этом весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.