Восемь российских институтов развития могут ликвидировать и объединить в одно юрлицо

В кабмине России решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития, сообщает РБК со ссылкой на свои информированные источники.

Речь идет о Фонде развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвесте и Агентстве по технологическому развитию. Также могут ликвидировать три структуры, отвечавшие за развитие Дальнего Востока РФ. При этом весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

Чубайс может покинуть «Роснано» и заняться проблемами Арктики

Не исключено, что несколько юридических лиц объединят в одно, с оптимизацией пересекающихся расходов. Часть функций упраздненных институтов могут перейти к ВЭБ.РФ. Также на базе данной госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.

Как сообщалось, руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс покинет должность главы компании в связи с реорганизацией структуры.

В ее рамках обсуждается уход Чубайса, которому будет предложена новая должность. Тем временем, «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ПолитикаЛиквидацияПравительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры