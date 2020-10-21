Чубайс может покинуть «Роснано» и заняться проблемами Арктики

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть ее и заняться проблемами Арктики, пишет РБК.

По данным издания, Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», но деталей нет. При этом один из собеседников издания добавил, что в любом случае финальное решение будет принимать президент России.

В пресс-службе госкорпорации РБК рассказали, что «Роснано» готовит концепцию развития до 2024 года, а глава госкорпорации «вряд ли видит себя полярником». Сам Чубайс прокомментировал это сообщение словами «Любовь к тундре — не повод назначать начальником Арктики», передает РИА ФАН.

Чубайс руководит «Роснано» с 2008 года.

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Россия усиливает свое присутствие в Арктике. В частности, в среду самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220 в среду официально вошел в состав российского атомного флота. В присутствии премьер-министра Михаила Мишустина на судне поднят государственный флаг РФ.

Ледокол способен проводить караваны судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ледокол этого проекта могут пробивать лед толщиной до трех метров.

Неделю назад зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит отстаивать свои позиции в Арктике, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.

Российский универсальный атомный ледокол «Арктика» — самый большой и мощный в мире. Судно было названо в честь легендарного советского судна, которое первым в истории дошло до Северного полюса в надводном положении.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АрктикаРоснаноАнатолий Чубайс
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