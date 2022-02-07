«Воруют безбожно»: Бывший вице-президент раскрыл секрет «доходности» политики
Политики действительно хорошо «зарабатывают» в России, однако причиной этому коррупция и бедность остальных слоев населения, отметил бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.
Профессия политика не должна быть денежной, такая практика распространена только в нашей стране, уверен Герой Советского Союза, бывший вице-президент России Александр Руцкой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый (19%) россиянин считает профессию политика наиболее доходной. Еще 13% считают самой доходной профессии IT-специалиста и предпринимателя, 11% - профессию юриста.
«Можно получить соответствующее гуманитарное образование, направленное на изучение политических наук, дипломатии, это у нас МГУ, МГИМО, и так далее. Что касается высоких доходов, это политик тот, который рядом с материальными ресурсами. Только у нас в стране это доходная специальность, потому что воруют внаглую и безбожно. Поэтому люди так и думают, что профессия политика доходна, так как ему доступны финансовые ресурсы. Опять же, стремятся в профессию политика из-за денег только в нашей стране. Это нонсенс! У нас ведущий инженер может получать зарплату 40 тысяч, а депутат - 500. Тут опять мы впереди планеты всей», - посетовал Руцкой.
Он напомнил, что на обычные зарплаты людям удается лишь выживать.
«Есть такое определение - МРОТ. Где еще в мире МРОТ меньше, чем прожиточный минимум? Эта страна называется Россия! Я уже не раз говорил, что не мешало бы Владимиру Владимировичу [Путину] взять 15 тысяч рублей и попытаться купить в магазине что-нибудь на эти деньги. А это считается хорошая пенсия! Но вот правительство Владимира Владимировича считает, что это разумно. А есть и 10 тысяч пенсия! Статистика в итоге показывает, что у нас 40% населения страны живет за чертой бедности. А мы самая богатая страна в мире по сырьевым ресурсам. И сочетается это с числом населения, которое живет в бедности?», - возмутился бывший политик.
Ранее стало известно, что доходность негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний, которые распоряжаются пенсионными накоплениями россиян, по итогам прошлого года оказалась существенно ниже инфляции.
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