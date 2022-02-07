«Воруют безбожно»: Бывший вице-президент раскрыл секрет «доходности» политики

Профессия политика не должна быть денежной, такая практика распространена только в нашей стране, уверен Герой Советского Союза, бывший вице-президент России Александр Руцкой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый (19%) россиянин считает профессию политика наиболее доходной. Еще 13% считают самой доходной профессии IT-специалиста и предпринимателя, 11% - профессию юриста.



«Можно получить соответствующее гуманитарное образование, направленное на изучение политических наук, дипломатии, это у нас МГУ, МГИМО, и так далее. Что касается высоких доходов, это политик тот, который рядом с материальными ресурсами. Только у нас в стране это доходная специальность, потому что воруют внаглую и безбожно. Поэтому люди так и думают, что профессия политика доходна, так как ему доступны финансовые ресурсы. Опять же, стремятся в профессию политика из-за денег только в нашей стране. Это нонсенс! У нас ведущий инженер может получать зарплату 40 тысяч, а депутат - 500. Тут опять мы впереди планеты всей», - посетовал Руцкой.