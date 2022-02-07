СМИ: Доходность НПФ и УК оказалась ниже инфляции

Газета изучила данные организаций и их оперативной отчетности и выяснила, что средневзвешенная доходность десяти крупнейших российских НПФ по средствам обязательного пенсионного страхования в 2021 году составила 4,7% годовых. При этом цены в прошлом году выросли на 8,39%; соответственно, покупательная способность совокупных средств фондов стала намного ниже, чем годом ранее.

«Коммерсантъ» отмечает, что подобные результаты НПФ демонстрировали в 2018 году, когда инфляция держалась на уровне 4,3%, а средства фондов увеличились в объеме на 0,1%.

Издание объясняет проблемы негосударственных фондов резким ростом цен, который опередил все прогнозы, а также повышением с 4,25% до 8,5% ключевой ставки Центробанка. На фоне увеличения этого показателя государственные и корпоративные облигации — основной инструмент НПФ и УК — обесценились.



