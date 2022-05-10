«Воровство». Лавров оценил идею передать Украине замороженные российские активы
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал идею оплатить восстановление Украины после окончания спецоперации замороженными российскими активами, сообщает РИА Новости.
Комментируя соответствующее предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля он заявил, что это воровство.
«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — подчеркнул Лавров, добавив, что для западных стран такие действия становятся уже чем-то вроде привычки.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что захват российских активов Западом — это беспредел и грабёж в лучших традициях Дикого Запада, сообщает RT.
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