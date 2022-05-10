«Воровство». Лавров оценил идею передать Украине замороженные российские активы

Комментируя соответствующее предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля он заявил, что это воровство.

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — подчеркнул Лавров, добавив, что для западных стран такие действия становятся уже чем-то вроде привычки.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что захват российских активов Западом — это беспредел и грабёж в лучших традициях Дикого Запада, сообщает RT.