«Воровство». Лавров оценил идею передать Украине замороженные российские активы

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал идею оплатить восстановление Украины после окончания спецоперации замороженными российскими активами, сообщает РИА Новости.

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Комментируя соответствующее предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля он заявил, что это воровство.

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — подчеркнул Лавров, добавив, что для западных стран такие действия становятся уже чем-то вроде привычки.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что захват российских активов Западом — это беспредел и грабёж в лучших традициях Дикого Запада, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаМИД РФРоссияСергей Лавров
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