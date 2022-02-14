Губернатор Подмосковья представил новых глав Подольска и Луховиц
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что Подольском будет руководить Дмитрий Жариков, а Луховицами – Сергей Тимохин. Об этом сообщает «Радио 1».
Воробьев напомнил, что Жариков ранее был главой Серпухова, а Николай Пестов, возглавлявший Подольск, теперь станет руководителем Совета депутатов.
«Хочу вас поблагодарить, очень приятно, что вы остаетесь в команде», - сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что Луховицы являются важной территорией, которая имеет свою специфику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- «Милонов думает о запретах»: Вассерман встал на защиту дня влюбленных
- Зеленский заявил, что его семья остается в Киеве
- Минюст предложил создать реестр неплательщиков алиментов
- Зеленский: Украина не отказывается от пути в НАТО
- Сын главы Туркмении объявлен кандидатом в президенты
- Песков объяснил наличие дистанции между Путиным и министрами во время докладов
- Прокуратура начала проверку факта доставки больного до скорой на тракторе
- Шойгу доложил Путину о том, как выдворяли «Вирджинию»
- В конце февраля выйдет финальный сезон сериала «Острые козырьки»
- Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на ОИ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru