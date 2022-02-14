Губернатор Подмосковья представил новых глав Подольска и Луховиц

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что Подольском будет руководить Дмитрий Жариков, а Луховицами – Сергей Тимохин. Об этом сообщает «Радио 1».

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Воробьев напомнил, что Жариков ранее был главой Серпухова, а Николай Пестов, возглавлявший Подольск, теперь станет руководителем Совета депутатов.

«Хочу вас поблагодарить, очень приятно, что вы остаетесь в команде», - сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что Луховицы являются важной территорией, которая имеет свою специфику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей ВоробьевПодольскПодмосковьеРоссия
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