СМИ: Первый зарубежный визит Трампа может состояться в мае
31 марта 202502:33
Американский лидер Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая, сообщает Axios.
По данным портала, глава государства посетит Саудовскую Аравию. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом.
Первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего президентского срока также была Саудовская Аравия.
Ранее американский лидер подтвердил журналистам намерение посетить Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru