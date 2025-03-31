СМИ: Первый зарубежный визит Трампа может состояться в мае

Американский лидер Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая, сообщает Axios.

СМИ: Трамп приедет в Москву на День победы

По данным портала, глава государства посетит Саудовскую Аравию. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом.

Первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего президентского срока также была Саудовская Аравия.

Ранее американский лидер подтвердил журналистам намерение посетить Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры