СМИ: Первый зарубежный визит Трампа может состояться в мае

По данным портала, глава государства посетит Саудовскую Аравию. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом.

Первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего президентского срока также была Саудовская Аравия.

Ранее американский лидер подтвердил журналистам намерение посетить Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

