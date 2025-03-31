СМИ: Мурманский стрелок ранен

Стрелок, который открыл огонь с крыши здания в Мурманске, ранен, сообщает РИА Новости.

В Мурманске неизвестный открыл огонь с крыши дома

Другие подробности неизвестны.

Ранее стало известно, что Росгвардия нейтрализовала мужчину. Это произошло благодаря сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Они штурмовали крышу 14-этажного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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