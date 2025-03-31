СМИ: Мурманский стрелок планировал устроить пожар на крыше
В Мурманске стрелок, открывший огонь с крыши дома, планировал устроить пожар, сообщает Telegram-канала Mash.
Мужчина забаррикадировался колючей проволокой, облил вход и саму крышу бензином. Он вооружался карабином «Вепрь» калибра 7,62 и охотничьей двустволкой 12 калибра.
Перед тем, как его задержали, он успел отстрелять минимум два магазина. Стрелок состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
Злоумышленник не вступал в переговоры, было принято решение о его нейтрализации. Стрелок находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru