СМИ: Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки, сообщает Reuters.

На Украине сделку по ресурсам сравнили с выплатой репараций

Подробности агентство не приводит.

В настоящее время проект сделки предполагает, что США получат контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезными ископаемыми Украины без каких-либо временных ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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