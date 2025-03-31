СМИ: Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки
31 марта 202505:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки, сообщает Reuters.
Подробности агентство не приводит.
В настоящее время проект сделки предполагает, что США получат контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезными ископаемыми Украины без каких-либо временных ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки
- СМИ: Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией
- СМИ: Мурманский стрелок планировал устроить пожар на крыше
- В США завили, что после окончания конфликта Зеленский захочет сбежать с Украины
- МИД РФ: Европейские бренды рассчитывают, что Москва быстро всё забудет
- СМИ: Первый зарубежный визит Трампа может состояться в мае
- СК: На месте стрельбы в Мурманске найдены гильзы и оружие
- Россиянам посоветовали носить маски из-за нового вируса, вызывающего кашель с кровью
- СМИ: Мурманский стрелок ранен
- СМИ: Киев разрабатывал операцию по атаке на Крымский мост совместно с США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru