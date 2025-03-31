СК: На месте стрельбы в Мурманске найдены гильзы и оружие

В Мурманске стрелок, открывший огонь с крыши дома, повредил автомобиль патрульно-постовой службы, сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по области Виталий Баранов.

СМИ: Мурманский стрелок ранен

По его словам, на месте преступления найдены две единицы огнестрельного оружия. Злоумышленник не вступал в переговоры, было принято решение о его нейтрализации. Стрелок находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что Росгвардия нейтрализовала мужчину. Это произошло благодаря сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Они штурмовали крышу 14-этажного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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