СК: На месте стрельбы в Мурманске найдены гильзы и оружие
В Мурманске стрелок, открывший огонь с крыши дома, повредил автомобиль патрульно-постовой службы, сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по области Виталий Баранов.
По его словам, на месте преступления найдены две единицы огнестрельного оружия. Злоумышленник не вступал в переговоры, было принято решение о его нейтрализации. Стрелок находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что Росгвардия нейтрализовала мужчину. Это произошло благодаря сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Они штурмовали крышу 14-этажного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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