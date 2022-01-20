Пожар в электричке в Подмосковье вызвал сбои в движении поездов
Пожар, произошедший в электричке в Подмосковье, вызвал сбои в движении поездов, в том числе дальнего следования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
Пожар в вагоне электричке случился на станции Конобеево Казанского направления. В результате расписание было изменено у поездов №27 Симферополь - Москва, №10 Москва - Самара, № 739 Воронеж - Москва, №52 Москва - Пенза.
Предварительно, обошлось без пострадавших, пассажиры были эвакуированы из вагона. Пожар был потушен через 40 минут. Причина возгорания устанавливается.
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