Пожар в электричке в Подмосковье вызвал сбои в движении поездов

Пожар, произошедший в электричке в Подмосковье, вызвал сбои в движении поездов, в том числе дальнего следования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Пожар в вагоне электричке случился на станции Конобеево Казанского направления. В результате расписание было изменено у поездов №27 Симферополь - Москва, №10 Москва - Самара, № 739 Воронеж - Москва, №52 Москва - Пенза.

Предварительно, обошлось без пострадавших, пассажиры были эвакуированы из вагона. Пожар был потушен через 40 минут. Причина возгорания устанавливается.

