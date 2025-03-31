СМИ: Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией

Военные в Европе готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией, сообщает Figaro.

По данным издания, рассматриваются различные сценарии атаки со стороны РФ, в том числе гибридной, против одной из стран Европы. Речь идет о среднесрочной перспективе. Всеобщий конфликт кажется маловероятным, поскольку несет в себе риски ядерной эскалации.

При этом в Евросоюзе считают возможным ограниченный конфликт с участием Москвы на территории европейского государства или вне Европы, а также гибридный сценарий. Некоторые называют срок в четыре-пять лет.

Отмечается, что во французской армии происходит «смена сознания», а каждому военному внушают, что риски эскалации для Франции значительны.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия не планирует атаковать европейские страны. «Зачем им этого хотеть», — отметил Уиткофф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

