МИД РФ: Европейские бренды рассчитывают, что Москва быстро всё забудет

Европейский бизнес считает, что Москва быстро всё забудет и простит, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова.

«И черт с ними!»: Медведев считает, что западные бренды больше не вернутся в Россию

По его словам, подход к возвращению любого бренда будет индивидуальным, с учётом интересов отечественных производителей, продукция которых смогла заменить аналоги Запада.

Ранее юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский в интервью НСН заявил, что в России начнется волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании, ведь если бренд перерегистрируется, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФЕвропаБизнес

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