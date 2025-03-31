МИД РФ: Европейские бренды рассчитывают, что Москва быстро всё забудет

По его словам, подход к возвращению любого бренда будет индивидуальным, с учётом интересов отечественных производителей, продукция которых смогла заменить аналоги Запада.

Ранее юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский в интервью НСН заявил, что в России начнется волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании, ведь если бренд перерегистрируется, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем.

