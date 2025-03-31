СМИ: Киев разрабатывал операцию по атаке на Крымский мост совместно с США
Попытка Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост в августе 2024 года была предпринята в рамках разработанной США операции Lunar Hail, сообщает The New York Times.
Ее целью было разрушение инфраструктуры на российском полуострове. Киев обратился к Вашингтону с просьбой помочь в проведении операции по разрушению моста и прочей инфраструктуры. США предложили операцию, согласно которой, по уязвимым частям моста должны были наноситься удары американскими ракетами ATACMS, после чего опоры должны были подорвать безэкипажные катера.
Почти все аспекты ударов контролировали американские и британские военные, занимаясь, в том числе определением координат и расчетом траектории полета ракет.
Провал атаки ВСУ для администрации бывшего президента США Джо Байдена усилила важность помощи Киеву в использовании американских ударных беспилотников дальнего действия, заключает издание.
Ранее стало известно, что уголовное дело о террористическом акте на Крымском мосту будет рассматриваться в закрытом режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru