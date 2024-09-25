«Вопрос с бородой»: Названы новые страны-члены ООН, которые бы устроили РФ и Запад
Запад хочет продвинуть в Собвез ООН своих кандидатов, прежде всего Германию и Японию, отметил в эфире НСН дипломат Сергей Орджоникидзе.
Вхождение Индии и Бразилии в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН устроило бы и Россию, и Запад, при этом вопросы по этим странам могут быть у Китая, заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский счел спорным вопрос о том, должна ли была Россия «как правопреемница Советского Союза» получить место постоянного члена Совбеза ООН. В свою очередь президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы ООН, чтобы услышать «новые голоса и взгляды». По его словам, необходимо расширять членский состав СБ ООН. Орджоникидзе отметил, что РФ также считает, что состав Совбеза может быть расширен.
«В данном составе Совета Безопасности Запад имеет большинство голосов, что является несправедливым. Мы считаем, что Совет Безопасности может быть расширен. Для этого нужно провести серьезные переговоры. Например, Россия считает, что в состав Совбеза в качестве постоянных членов должны войти такие государства, как Индия и Бразилия. Это серьезный шаг с нашей стороны. И против Индии и Бразилии, в общем-то, никто возражать не сможет. Это действительно государства, которые стали региональными лидерами. Индия и Бразилия должны устроить всех. Хотя у китайцев могут быть вопросы, с учетом их двусторонних напряженных отношений», – сказал Орджоникидзе.
Дипломат отметил, что Запад хочет продвинуть в Собвез ООН своих кандидатов, прежде всего Германию и Японию.
«Вопрос не новый, он довольно старый, с бородой, его начали обсуждать в ООН еще в конце 80-х годов прошлого века. А в принципе заговорили о реформе ООН уже буквально на второй сессии Генеральной Ассамблеи. ООН нуждается в реформах самых различных... Но основное внимание привлекает, конечно, Совет Безопасности, как главный орган по поддержанию мира и безопасности. Запад хочет продвинуть туда своих кандидатов. Прежде всего, Германию, Японию и дать какие-то два места еще кому-то – африканской стране, странам Карибского бассейна, которых в упор не видно на карте, которые будут активно помогать американцам», – добавил собеседник НСН.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает «за немедленное начало переговоров о реформировании» СБ ООН. Руководитель американского внешнеполитического ведомства, в частности, пояснил, что США считают необходимым предоставить статус постоянного члена реформированного СБ ООН двум странам Африки, государствам Латинской Америки и Карибского бассейна.
В 2022 году портал Axios со ссылкой на черновик документа сообщал, что конгрессмены США разработали резолюцию с предложением исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН в свете специальной операции РФ на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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