«Вопрос с бородой»: Названы новые страны-члены ООН, которые бы устроили РФ и Запад

Вхождение Индии и Бразилии в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН устроило бы и Россию, и Запад, при этом вопросы по этим странам могут быть у Китая, заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский счел спорным вопрос о том, должна ли была Россия «как правопреемница Советского Союза» получить место постоянного члена Совбеза ООН. В свою очередь президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы ООН, чтобы услышать «новые голоса и взгляды». По его словам, необходимо расширять членский состав СБ ООН. Орджоникидзе отметил, что РФ также считает, что состав Совбеза может быть расширен.