Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать республики

Главы самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики независимыми государствами, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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