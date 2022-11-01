Володин: Зерновой сделки на прежних условиях быть не может

Возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак против российских кораблей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза», — написал политик в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что украинские власти своими действиями перечеркнули все достигнутые при участии Турции и ООН договоренности, «показав террористическую сущность киевского режима», пишет РИА ФАН.

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо», — добавил председатель Госдумы.

На минувшей неделе беспилотники атаковали корабли в акватории Севастопольской бухты. По данным Минобороны, к нападению причастны украинские БПЛА и морские дроны, а подвергшиеся атаке суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Из-за произошедшего Россия решила приостановить свое участие в зерновой сделке, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗерноУкраинаВячеслав Володин
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