Володин: Зерновой сделки на прежних условиях быть не может

«Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4 % досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза», — написал политик в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что украинские власти своими действиями перечеркнули все достигнутые при участии Турции и ООН договоренности, «показав террористическую сущность киевского режима», пишет РИА ФАН.

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо», — добавил председатель Госдумы.

На минувшей неделе беспилотники атаковали корабли в акватории Севастопольской бухты. По данным Минобороны, к нападению причастны украинские БПЛА и морские дроны, а подвергшиеся атаке суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Из-за произошедшего Россия решила приостановить свое участие в зерновой сделке, отмечает Ura.ru.

