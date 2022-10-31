МИД РФ оценил решения по зерновой сделке без участия Москвы

Решения по зерновой сделке в случае их принятия без участия России ни к чему не обязывают, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ.

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По его словам, Москва приостановила участие в гуманитарной инициативе и официально уведомила об этом Совместный координационный центр в Стамбуле.

Напомним, 30 октября Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки без участия России. Согласно договоренностям, 31 октября по гуманитарному коридору пройдут 14 судов.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗерноМИД России
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