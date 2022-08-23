Володин: Зеленскому есть чего бояться
Президент Украины Владимир Зеленский и его режим выступают против трибунала над украинскими военнопленными в Донбассе, так как Киеву «есть чего бояться». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что вскоре «военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса», предстанут перед судом, и все, за исключением украинского руководства, ждут публичного заседания, отмечает RT.
«Ему [Зеленскому] и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан ... Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик отметил важность проведения судебного процесса, подчеркнув, что международное сообщество должно знать о преступлениях Киева против человечества, пишет РИА ФАН.
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