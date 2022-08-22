Пушилин: Заявления Зеленского не сорвут проведение трибунала в Мариуполе

По его словам, подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Пушилин отметил, что на данный момент полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой.

