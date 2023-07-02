Володин заявил о сплочении общества вокруг Путина после мятежа ЧВК «Вагнер»
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что прошлые выходные вошли в историю нашей России как дни единения и консолидации общества вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 2 июля.
«Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет Президента среди гражданского общества и военнослужащих.
Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж», – заявил он.
Володин считает, что таким образом российское общество продемонстрировало свою зрелость. В свою очередь, Владимир Путин в сложившейся тяжелейшей ситуации не допустил кровопролития и смуты.
Революции 1917 года и развала СССР в 1991 году не было бы, если бы в эти годы страной руководили такие люди, как российский лидер Владимир Путин.
«Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», – заявил Володин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал передрягой мятеж главы «Вагнера» Евгения Пригожина, а также отметил, что Россия не обязана кому-либо что-то объяснять по этой теме. Слова дипломата приводит РИА Новости.
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