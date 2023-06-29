Песков: Кремль не знает о местонахождении Пригожина после мятежа

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на территории республики.

На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу белорусский лидер указал, что сдержит обещание и поможет «перекантоваться и прочее».

Позже издание «Фонтанка» со ссылкой на два источника сообщило, что человек, похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, находился в своем офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 26 и 28 июня, напоминает RT.

