Песков: Кремль не знает о местонахождении Пригожина после мятежа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о местоположении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после мятежа 24 июня.

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Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на территории республики.

На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу белорусский лидер указал, что сдержит обещание и поможет «перекантоваться и прочее».

Позже издание «Фонтанка» со ссылкой на два источника сообщило, что человек, похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, находился в своем офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 26 и 28 июня, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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