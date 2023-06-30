Лавров назвал мятеж Пригожина передрягой
30 июня 202311:37
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал передрягой мятеж главы «Вагнера» Евгения Пригожина, а также отметил, что Россия не обязана кому-либо что-то объяснять по этой теме. Слова дипломата приводит РИА Новости.
«Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны», - сказал министр.
Он также напомнил, что все передряги в стране заканчивались лишь укреплением нации.
«Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной», – отметил политик.
Ранее губернатор Петербурга Сергей назвал причиной конфликта с Евгением Пригожиным «грязный бизнес», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru