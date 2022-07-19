Володин заявил о «новом уровне деградации» европейской политики

Володин напомнил, что ранее глава МВД Эстонии призвал запретить россиянам и белорусам владение оружием, пишет Ura.ru. Кроме того, власти призвали «заняться» гражданами республики, чьи «мысли и идеи» в отношении Эстонии и Украины «в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы».

По словам председателя Госдумы, главы государств Европы, Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ не высказались против этих предложений и не осудили Таллин «за человеконенавистническую позицию», отмечает телеканал «360».

«Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики. <...> О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчете запугать свое население», — заключил политик.

